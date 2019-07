Borgo a Mozzano



Greta Orsi nuovo segretario comunale del Pd

mercoledì, 17 luglio 2019, 11:24

Si è svolta recentemente un’assemblea molto partecipata nel Partito Democratico di Borgo a Mozzano per scegliere il nuovo segretario comunale. All’unanimità è stata scelta Greta Orsi, già molto attiva con i Giovani Democratici e fresca di Laurea in Scienze Politiche con 110 e lode: la decisione è maturata per rinnovare il partito con una persona giovane, competente e molto dinamica, capace di interpretare i nuovi bisogni della società e del territorio.

Il partito ringrazia Nicola Pardini per il lavoro sin qui svolto e per aver sostenuto una squadra che ha portato notevoli miglioramenti sul territorio e in grado di vincere sia le amministrative nel 2014 con Patrizio Andreuccetti, ribaltando tutti i pronostici, sia le recenti amministrative del maggio 2019 confermando l’azione amministrativa del sindaco e di tutto il gruppo.