Borgo a Mozzano



Il Teatro di Verzura si tinge di noir con Donato Carrisi

lunedì, 22 luglio 2019, 08:38

di simone pierotti

Terzo appuntamento estivo con la kermesse del “Teatro di Verzura” con la novità della location che eccezionalmente è stata il giardino del Convento di San Francesco: ospite di prestigio, lo scrittore Donato Carrisi, autore di numerosi best seller, 3 milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, tradotto in 53 paesi. Un nome “caldo” della letteratura noir moderna nazionale autore di famosi romanzi quali “Il suggeritore”, “La ragazza nella nebbia” (da cui è stato tratto un recente film) e l’ultimo “Il gioco del suggeritore”.

A condurre la serata il caporedattore de “La Nazione” Piero Ceccatelli, coadiuvato da Gina Truglio della libreria Ubik di Lucca. La serata è stata introdotta dal saluto del sindaco Patrizio Andreuccetti. Lo scrittore ha apprezzato la cornice della serata, il convento, definendolo scherzosamente il luogo ideale per ambientare un delitto. Ceccatelli ha introdotto l’ospite specificando tuttavia che non avrebbe parlato dell’ultimo libro, per non togliere la suspence al lettore.

“In articoli di criminologia – ha spiegato Donato Carrisi – mi sono imbattuto nella figura del serial killer subliminale, ovvero suggeritore, ispiratore. La nostra vita quotidiana, forse non ce ne rendiamo conto, è controllata da un “suggeritore”, è internet, la rete virtuale, che svolge questa funzione, non siamo più in grado di adottare le più semplici accortezze”.

“Il libro – si svelano i primi particolari de “Il gioco del suggeritore” – nasce da uno spunto, l’evento cosiddetto di Kerrington. Si tratta di un astronomo dilettante che si accorse di strane macchie solari che poi diede seguito a strani eventi nel mondo, come il blocco della comunicazione dei telegrafi. Cosa succederebbe oggi che i nostri sistemi di comunicazione andassero in tilt? Se tornassimo ad una sorta di medioevo, anche solo per 10 anni?”.

Carrisi coinvolge il pubblico invitandolo ad un semplice esperimento, quello di spegnere il cellulare per 15 minuti. La discussione vira sulla moderna tecnologia e sugli effetti che questa ha sulle nostre vite, sul potere della rete, dei social, di facebook.

“Vengo da una famiglia di avvocati – ha raccontato lo scrittore e sceneggiatore – e mi sono laureato in legge ma la mia passione era per la scrittura. Facevo pratica legale e mandavo in giro le mie storie, finchè non è nata l’idea alla base del mio primo romanzo. L’idea è nata dai miei studi di criminologia e dalla lettura di un romanzo di Michael Connelly, è così nato il soggetto de “Il suggeritore”.

Si torna a parlare del ruolo di internet nella nostra vita e del tempo che gettiamo via senza accorgercene. Tra gli altri temi, la magia della scrittura, che fa entrare in contatto l’autore con il lettore, pur non conoscendolo, e il “fascino del male”, il sentirsi attratti da eventi criminali, una chiava di lettura alla base delle opere dello scrittore.