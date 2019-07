"L'Acqua Cheta", rinviata operetta del Serchio delle Muse

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 25 luglio 2019, 14:44

Al Teatro di Verzura 2019, domenica 28 luglio alle 21.15, nel giardino dell'ex Convento delle Oblate, è il turno di Catena Fiorello

mercoledì, 24 luglio 2019, 19:49

Yamila Bertieri del gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” Borgo a Mozzano evidenzia preoccupazione per il tratto di strada che conduce alla frazione di Anchiano, in particolar modo, dopo l'incidente avvenuto sabato 20 luglio

martedì, 23 luglio 2019, 08:33

Giovedì 25 luglio torna "Borgo è Bellezza" con la seconda serata che si terrà nella frazione di Motrone. Relatrice Silvia Valentini, direttore Istituto Storico Lucchese Sez. Borgo a Mozzano

lunedì, 22 luglio 2019, 11:12

Il Rapporto, come sempre, dedica ampio spazio all’analisi dei dati ambientali che quest’anno sono stati arricchiti da alcuni approfondimenti sulle carte riciclate

lunedì, 22 luglio 2019, 08:38

Terzo appuntamento estivo con la kermesse del “Teatro di Verzura” con la novità della location che eccezionalmente è stata il giardino del Convento di San Francesco: ospite di prestigio, lo scrittore Donato Carrisi, autore di numerosi best seller, 3 milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, tradotto in 53...

domenica, 21 luglio 2019, 13:45

Per gli abitanti di Cune e il gruppo di volontari che curano questo luogo quasi magico, sospeso tra storia e natura, San Bartolomeo rappresenta un pezzo di vita. Amore e cura per il proprio territorio resi possibili da alcune iniziative, come la tradizionale “pizzata” che tutte le stagioni estive viene...