Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Noi disponibili a collaborare, forse altri no?”

martedì, 2 luglio 2019, 11:10

Il gruppo consiliare Orgoglio Comune, anche su sollecitazione di molti cittadini residenti nelle zone interessate dai lavori per la riqualificazione della Scuola Elementare, ha proposto all’amministrazione comunale un’interpellanza riguardante il metodo per affrontare la problematica del traffico, utilizzando le commissioni consiliari e il consiglio comunale.



"Proponendo - dichiara il gruppo - di condividere una scelta che ci auspichiamo possa migliorare la viabilità di quell’area. Riprendendo le parole del nostro sindaco nel discorso di insediamento in merito ad una fattiva collaborazione tra le parti, ed è proprio in questo senso che va la nostra mano tesa, verso l’amministrazione, per una reale collaborazione che non rimanga solo nelle parole ma si trascriva in fatti concreti.

E’ per questo che ci assale un certo stupore quando alcuni giorni dopo aver depositato la nostra interpellanza, l’assessore Profetti si lascia andare in considerazioni che contrastano con quel clima di collaborazione auspicato dal nostro sindaco giusto 3 settimane fa, riducendo il tutto a: “una cosa deve essere chiara...gli elettori ci hanno dato un mandato… ci assumeremo noi le decisioni sulle scelte che riterremo più opportune.” E anche “…non ci faremo dettare l’agenda dei lavori dalla minoranza, ma seguiremo il nostro programma come da mandato elettorale …”.

A noi è tutto chiaro, è chiaro che della nostra collaborazione c’è chi non vorrebbe farsene di nulla, noi continuiamo ad essere fiduciosi che si possa realmente darsi da fare insieme per migliorare la qualità della vita della nostra comunità nel rispetto delle parti, e nel rispetto di un consenso ricevuto dagli elettori. I ruoli sono ben definiti e a voi l’onere e l’onore di rappresentare il volere della comunità intera, dei vostri elettori ma anche di quelle 1400 persone che avevano scelto la nostra idea amministrativa, perché una volta terminata la campagna elettorale, l’interesse è unitario e si deve sapere che dovremo tutti, rappresentare, l’intera comunità borghigiana".