Borgo a Mozzano



San Bartolomeo, serata magica tra storia e natura

domenica, 21 luglio 2019, 13:45

di simone pierotti

Per gli abitanti di Cune e il gruppo di volontari che curano questo luogo quasi magico, sospeso tra storia e natura, San Bartolomeo rappresenta un pezzo di vita. Amore e cura per il proprio territorio resi possibili da alcune iniziative, come la tradizionale “pizzata” che tutte le stagioni estive viene organizzata quassù, nei prati adiacenti l’antico romitorio.

Così tanti paesani si sono ritrovati a San Bartolomeo ieri sera, ma un bel gruppo fin dal giorno precedente per i preparativi. Tanta la gente a cena ma anche tanti coloro che hanno raggiunto la località per ammirare l’antico romitorio e la sua chiesa, e per percorrere il sentiero che arriva fino alla Torre del Bargiglio, il cosiddetto “occhio di Lucca”, divenuto sempre più attrazione turistica del territorio. Tra gli ospiti, graditi, il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che si è complimentato con i volontari che curano questo luogo, il consigliere delegato Armando Fancelli e il consigliere comunale Yamila Bertieri.