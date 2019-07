Borgo a Mozzano



Scontro in consiglio su dimissioni Motroni: Andreuccetti aggiorna sui lavori

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:37

di simone pierotti

Quattro ore di dibattito e scontro sui diversi punti all’ordine del giorno: erano diversi i temi “caldi” che, come previsto, hanno acceso la discussione fino a tarda notte. La seduta si è aperta con un commosso ricordo e un minuto di raccoglimento in memoria del vice brigadiere Rega, al quale si è aggiunto il ricordo del prefetto Falco.

Ha esordito il vice sindaco Roberta Motroni replicando alle critiche sulle sue dimissioni da consigliere: “Mi hanno accusata di aver mancato al mandato elettorale nei confronti degli elettori. Non mi pare dato che resto vice sindaco, non cambia niente. Direi piuttosto che la minoranza dovrebbe cercare nelle sue fila chi ha tradito il mandato elettorale. Ricordo a tutti che nel 2009 entrai in consiglio con “Alternativa per Borgo” e che, dopo che rimasi sola, non mi sono dimessa, ho rispettato i miei 67 elettori. Con l’ingresso di Federico Marchetti daremo spazio ad un giovane valido che potrà apportare il suo contributo”.

La minoranza attacca con Enza Brunini: “Avete annunciato che presto anche Profetti si dimetterà, non la riteniamo una mossa logica, dimostra che non avete un obiettivo chiaro. Noi rilanciamo suggerendo che a Marchetti sia affidato il ruolo di presidente del consiglio comunale”.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti spiega la scelta: “Siamo un gruppo che lavora in armonia, ciascuno con deleghe e compiti, per coprire al meglio il territorio. L’ingresso di Marchetti è stato una scelta collegiale che permetterà di lavorare meglio”.

Si accende la polemica sulle commissioni comunali, non ancora convocate. “Sono trascorsi 20 giorni dalla convocazione del consiglio e le commissioni non sono state convocate a norma di regolamento”. Anche Profetti interviene: “Entro la fine dell’anno rassegnerò le dimissioni da consigliere ma resto assessore. Avremo così più persone che si occuperanno del territorio”. Critiche dai banchi dell’opposizione anche dalle voci di Marchi e Bertieri. “L’articolo 48 della Costituzione regola il diritto di voto, non è corretto che consiglieri non eletti dal popolo entrino poi in consiglio, a cosa serve votare quindi?”. “La Costituzione detta le regole e i principi, a questi ci atteniamo, ma ci sono anche margini di azione nei suddetti limiti” puntualizza il sindaco. Indro Marchi: “Che senso ha nominare commissioni con membri che poi dovranno essere sostituiti, è un utilizzo del consiglio scorretto a mio parere”. Patrizio Andreuccetti interviene per assicurare che le commissioni saranno convocate a breve, probabilmente entro la settimana.

Avviene quindi l’atto formale con cui il consigliere Federico Marchetti entra a far parte del consiglio comunale e può sedersi ai banchi della maggioranza.

Vengono poi nominati i membri delle commissioni dalle quali Roberta Motroni deve essere sostituita. Bellermindo Alberigi entra a far parte della I commissione consiliare permanente “Affari generali e istituzionali”.

Federico Marchetti sostituisce la Motroni nelle commissioni “Urbanistica – Edilizia – Lavori Pubblici - Ambiente e attività produttive”; “Istruzione – Cultura – Sport – Sociale – Pari Opportunità”; “Programmazione finanziaria”.

L’assessore Profetti illustra alcune variazioni al piano triennale delle opere pubbliche, tra cui l’intervento al Ponte del Diavolo per 420mila euro, i 68mila euro per la Torre del Bargiglio e l’adeguamento della scuola elementare, con ulteriori 240mila euro.

E’ lo stesso primo cittadino a fare il punto sugli interventi avviati o in corso di avvio: “I lavori di riqualificazione alla scuola elementare di Borgo procedono secondo programma, così i nostri ragazzi avranno presto una scuola sicura, bella, funzionale. Con le insegnanti abbiamo deciso di non inaugurarla a settembre, bensì di trasferirvisi durante le vacanze di Natale. Poi ci sono i 600mila euro di interventi su Ponte del Diavolo e Torre del Bargiglio. Domani, 31 luglio, si svolgerà la conferenza dei servizi a seguito della quale verrà approvato il progetto definitivo del nuovo ingresso di Anchiano. Per gli ambulatori medici a Diecimo abbiamo già stanziato 100.000 euro, con i quali entro l’anno andremo ad acquistare il terreno necessario e ad affidare, realizzandola, la progettazione esecutiva dello stabile. Su Valdottavo, dove lo stabile sorgerà sopra l’attuale sede del complesso bandistico, abbiamo presentato richieste per la progettazione esecutiva ad un bando della Regione Toscana. Per la scuola di Dezza, abbiamo presentato una richiesta di finanziamento ad un bando regionale, anche a seguito di una assemblea pubblica tenutasi in paese. C’è poi il Museo della Linea Gotica che sarà spostato presso la ex cappella delle Oblate, progetto già finanziato, in modo tale da creare un luogo ancora più attrattivo e funzionale in chiave turistica, storica e culturale. E’ già stata affidata la gara di 70.000 euro per la completa asfaltatura del tratto di strada che da sotto gli archi arriva fino all’incrocio che porta alla Misericordia: a breve la ditta effettuerà i lavori che permetteranno, dopo tanti anni, una completa regimazione delle acque e la possibilità di realizzare stalli di parcheggio leggermente più larghi, maggiormente adatti ai veicoli odierni. Per le pietra davanti la chiesa di San Iacopo siamo in attesa di ricevere da un professionista incaricato il progetto completo dell’intervento.

Finalmente sono ripresi i lavori per il parcheggio di Valdottavo: il nostro obiettivo è concluderli prima dell’autunno. Sarebbe bello con l’anno nuovo veder terminato anche il nuovo centro parrocchiale, così da avere una zona completamente riqualificata. Altri interventi per i quali stiamo portando avanti la fase progettuale riguardano la piazza di Corsagna e la strada per

Serra (sono in corso i lavori per 100.000 euro), lo stabile parco giochi a Chifenti, l’allargamento della strada a San Romano, il nuovo parcheggio a Domazzano. Chiudo l’elenco degli interventi con la riqualificazione della pubblica illuminazione con luci a led. Si è trattato di un iter lungo, ma per cui è valsa davvero la pena aspettare. Sono in corso di sostituzione tutti i punti luce esistenti nonché l’installazione dei nuovi. Il territorio, con questo progetto, sarà più sicuro e contemporaneamente diminuirà l’inquinamento luminoso”.

Dopo varie richieste di chiarimenti da parte dei consigieri di opposizione, Profetti presenta per l’approvazione il bilancio di esercizio dell’azienda speciale “Borgo Servizi”. Dato che gli aspetti da approfondire sono diversi, viene chiesto alla minoranza di presentare un elenco di richieste alle quali sarà poi possibile rispondere. Viene poi rinnovata la convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia tra i comuni di Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli mediante delega al comune di Barga.

Tra le comunicazioni il consigliere Bertieri segnala la problematica delle esalazioni maleodoranti in via del Forno e via della Cantina a Diecimo. Marchi chiede di rivedere l’orario di apertura del punto informativo di Sistema Ambiente, limitato a sole 4 ore. Si parla anche di Teatro di Verzura con Simona Girelli, consigliere delegato, che parla di buon successo e di ospiti importanti, e ricorda che gli aspetti logistici delle serate hanno una ricaduta per le attività del territorio. Il consigliere Bertolacci sollecita la maggioranza perché si risolva la problematica della squadra di rugby che è ancora priva di una campo da gioco. Patrizio Andreuccetti, in merito ad una recente segnalazione della consigliere Bertieri, sottolinea che l’amministrazione è molto sensibile a monumenti come il Ponte delle Catene ed ha presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio, da finanziare col concorso dei comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca.