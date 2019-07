Borgo a Mozzano



Teatro di Verzura, incontro con Donato Carrisi

domenica, 21 luglio 2019, 12:55

Questa sera alle 21.15 il Teatro di Verzura, in collaborazione con Gina Truglio della Libreria Ubik, si trasferisce nell'esclusiva cornice del giardino del cinquecentesco convento di San Francesco a Borgo a Mozzano.



Donato Carrisi è l'autore italiano più letto e tradotto nel mondo con oltre tre milioni di copie dei suoi libri. Primo romanzo d'esordio, "Il Suggeritore" edito da Longanesi suo storico editore, è stato tradotto in 26 paesi ed è rimasto in classifica nel nostro paese per più di 19 settimane. Questa sera torna a farci trattenere il fiato con il suo ultimo lavoro "Il gioco del suggeritore" sempre edito da Longanesi.



Oltre ad essere scrittore Carrisi è sceneggiatore, drammaturgo giornalista e regista, sua infatti è la regia del film tratto naturalmente da un suo libro con "La ragazza nella nebbia" che gli è valso il David di Donatello nel 2018. Attualmente Donato Carrisi è impegnato nella regia del suo ultimo film "L'Uomo del labirinto" che vede come attori due star mondiali come Dustin Hoffman e Toni Servillo.



La presentazione di questa sera sarà condotta da Piero Ceccatelli capo redattore della Nazione di Lucca.