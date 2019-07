Borgo a Mozzano



Torna lo speciale "Borgo è Bellezza" a Gioviano

mercoledì, 31 luglio 2019, 11:27

Giovedì 1 agosto torna lo speciale "Borgo è Bellezza", nella suggestiva frazione di Gioviano, spettacolo curato dal Comitato Paesano di Gioviano e coordinato Frediano Paoli.

“Notte d'Arte" – spiega il curatore Paoli - sarà una serata in cui vi potrete immergere in sensazioni ed atmosfere acustiche suggestive ed uniche, generate dall’abilità dei musicisti e dalla fantastica sonorità del centro storico. I vari generi musicali formeranno un percorso libero dove potremo godere delle bellezze del paese e della buona musica. Infatti - continua Paoli, le rughe paesane racchiuse tra le case e le piazzette circondate dai muri sembrano piccoli anfiteatri naturali pronti ad accogliere il visitatore per stupirlo con naturali casse armoniche".

Sarà un evento piacevole e musicalmente ci condurrà come una colonna sonora in un bellissimo “film” creato dalla scenario naturale del paese di Gioviano.

La serata rientra nel programma Borgo è Bellezza 2019, la manifestazione del comune di Borgo a Mozzano che ha lo scopo principale della valorizzazione delle varie frazioni del territorio, delle bellezze Storico culturali e dei talenti locali.

Servizio navetta gratuito dalle 20,15 con partenza da Piano di Gioviano.