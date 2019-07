Borgo a Mozzano



Una Misericordia più attiva e viva con tanti eventi estivi per la comunità

domenica, 21 luglio 2019, 12:03

di simone pierotti

E’ una Misericordia più viva e attiva sul territorio quella di Borgo a Mozzano che, oltre ai consueti e indispensabili servizi offerti per la comunità, si distingue per la quantità e la qualità di eventi organizzati. Estate è anche voglia di stare insieme in spensieratezza ed allegria: in quest’ottica si colloca una serie di appuntamenti, molti dei quali divenuti piacevole tradizione.

Grande successo ha riscosso la terza edizione della Festa del Grano, svoltasi nel giardino del Convento venerdì 12 luglio. Una bella rievocazione delle nostre tradizioni contadine con dimostrazione della battitura del grano (prodotto nei campi della Misericordia) con le vecchie macchine provenienti da Cune e produzione del pane e delle tradizionali “fogaccette”. La serata si è conclusa con un bel momento conviviale a base di prodotti ottenuti dal grano: maccheroni, bruschetta, pasta fritta, pane fatto in casa, fogaccette, bomboloni.

Sabato 13 luglio appuntamento, sempre al Convento, per l’annuale Festa dei Donatori Fratres con la celebrazione della santa messa e la consegna degli attestati e dei riconoscimenti ai donatori che si sono distinti nel corso del 2018, giornata conclusa con una bella cena.

Giovedì 18 luglio si è svolta, nella splendida cornice del giardino del Convento di San Francesco, la tradizionale cena tra gli ospiti del Centro Anziani, i loro familiari e i dipendenti della Misericordia. Pienamente riuscito l’evento, anche grazie alla collaborazione di tanti giovani del Servizio Civile e volontari.

Venerdì 19 luglio altro appuntamento tradizionale con la “cena in piazza” a Vallico Sopra, organizzata dalla sezione Val di Turrite della Misericordia. Per l’occasione è stato inaugurato un nuovo defibrillatore semiautomatico.

Gli appuntamenti estivi per la Misericordia di Borgo a Mozzano non si fermano qua e proseguiranno con la santa messa, il 27 luglio, presso la chiesa del Convento per ricordare il volontario Marco Pacini a 10 anni dalla sua scomparsa. La Fraternita parteciperà, in proposito, al 7° torneo di green volley intitolato a Pacini che si svolgerà a Lucchio il 28 luglio e sta cercando giocatori per allestire la squadra. Il 31 luglio verrà presentato il libro del dottor Sergio Casella dal titolo “Vincere la paura in azienda”. La sera di Ferragosto, 15 agosto, tradizionale appuntamento conviviale nel giardino del Convento di San Francesco con la “cena sotto le stelle”. Altro appuntamento da non perdere il 24 agosto con un concerto di grande musica napoletana nell’ambito dell’importante rassegna musicale “Il Serchio delle Muse”.