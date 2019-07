Borgo a Mozzano



Unione dei comuni, Lega presente in consiglio con Yamila Bertieri

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:14

Oltre ad avere ricevuto molti consensi da parte dei cittadini nell’elezioni comunali del 26 maggio, Yamila Bertieri ha avuto, durante il consiglio comunale del 2 luglio, la fiducia del proprio gruppo “Orgoglio Comune“ per rappresentare la minoranza nel consiglio dell'Unione dei comuni Media Valle del Serchio.

"Ho ribadito - afferma la consigliera - che cercherò di portare il mio contributo alla gestione della cosa pubblica per far crescere un bellissimo territorio come quello di Borgo a Mozzano perché ha grandi potenzialità, ricordando i temi che la lista civica di “Orgoglio Comune” aveva proposto al momento della campagna elettorale, senza però dimenticare la mia appartenenza al partito politico della Lega".

"Sarò infatti molto attenta alle tematiche del sostegno al commercio locale - dichiara bertieri -, all'aiuto alle piccole-medie imprese, allo snellimento della burocrazia, al controllo e alla sicurezza territoriale; il tutto nel rispetto dei principi della costituzione, delle norme regionali e delle norme statali dirette a tutelare la cultura e le tradizioni del luogo".

"Sono onorata di far parte di tale consiglio - conclude - perché ritengo sia sede di un confronto politico-istituzionale importante per garantire una buona collaborazione tra comuni, regione e stato soprattutto per quanto riguarda le scelte programmatiche e tengo a sottolineare che il mio impegno istituzionale si avvarrà anche dell’aiuto, della disponibilità e della collaborazione di Andrea Recaldin, commissario provinciale Lega e di Elisa Montemagni, consigliere regionale e capogruppo Lega, punti di riferimento importanti perché la Lega è una grande squadra che ha l'obbiettivo di migliorare il territorio e le condizioni economiche, politiche e sociale di chi vi ci abita”.