Borgo a Mozzano



Unione Mediavalle, rinnovato gruppo di minoranza

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:47

Si è tenuto oggi alle 17, presso la sede di Borgo a Mozzano, il primo consiglio dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, dopo il rinnovo di varie amministrazioni locali.



Il gruppo di minoranza ne esce ingrandito e fortemente rinnovato. Rimasti Pietro Frati per Coreglia e Claudio Gemignani per il gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca. Entrano invece Francesco Feniello e Pinelli Chiara per il gruppo Progetto Comune di Barga, Pietro Tosi per il gruppo Prima Pescaglia e Yamila Bertieri per Orgoglio Comune di Borgo a Mozzano.



"Abbiamo da subito mostrato unione e coesione - dichiarano -, condividendo gli obiettivi principali del nostro mandato per migliorare il nostro territorio e far sentire l'Unione dei Comuni non un ente distante ma vicino alla gente. Saremo uniti in questo percorso. Un grazie a Sandra Paoli e Cristina Benedetti, consiglieri uscenti, per il bel lavoro svolto".