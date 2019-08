Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano la Notte Bianca

mercoledì, 14 agosto 2019, 18:53

Borgo a Mozzano in fermento per i preparativi della Notte Bianca di venerdì 23 agosto. Tornano anche quest'anno lungo le vie del centro storico la "Notte sotto Le stelle" e la "Notte Bianca Bambini".



"L'evento - afferma l’amministratore Simona Girelli, con delega alle manifestazioni - è realizzato in collaborazione con la locale Proloco, la Misericordia di Borgo a Mozzano e tutti i commercianti. La Notte Bianca prende il via alle 17,30 con la prima edizione della “Camminata Borgo è bellezza”, piccolo tour alla scoperta delle bellezze di Borgo a Mozzano dal Convento di San Francesco, ponticello sul Rio, Ponte del Diavolo, Chiesa di San Rocco, Biblioteca F.-lli Pellegrini, Chiesa di San Jacopo. Ritrovo e partenza davanti ufficio Proloco, Palazzo Comunale. Visita notturna anche alle fortificazione della Linea Gotica".



"Alle 18,30 - prosegue Girelli - incontro e presentazione stagione Uni3 nel bel giardino del Palazzo Comunale e presentazione iniziativa legata alla Via Matildica del Volto Santo; non mancherà il divertimento e tanta tanta musica per tutte le età. Parco giochi gonfiabili gratuito in Piazza degli Alpini, Disegni in strada “Colora le bellezze del tuo territorio”, Truccabimbi, e Spettacolo di magia. Musica dal vivo con Marco D'Olivo. Nel centro storico chiuso al traffico possibilità di cenare in strada o gustare un ottimo aperitivo, grazie alla collaborazione dei vari locali della zona che apparecchieranno in strada, del Circolo l Unione e della Misericordia di Borgo a Mozzano. Saranno presenti anche le tre cantine dei viticoltori locali con i loro ottimi vini. Stand prodotti locali tipici curati dalla Proloco".



"E - conclude Simona Girelli - ci sarà il “Primo concorso fotografico #nottebiancaborgoamozzano201”, foto o selfie da fare con le cornici che troverete presso il Palazzo Comunale e presso Il Ponte del Diavolo Infopoint. I vincitori saranno proclamati durante la Notte Bianca e premiati con ricordo e due apericena da utilizzare il 4 settembre “Notte dei Campioni”. Vi aspettiamo!"