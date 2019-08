Borgo a Mozzano



A Valdottavo una serata benefica per ricordare Manuel Tosi

giovedì, 1 agosto 2019, 16:03

Amicizia, musica ed altruismo, queste sono le semplici parole per descrivere Manuel Tosi, un giovane dj venuto a mancare nel maggio 2015, caratteristiche divenute fonte di ispirazione per la serata “Bring a Star”, memoriale in beneficenza promosso da amici e familiari.

L'evento si terrà il 4 agosto (10 in caso di maltempo) come ogni anno in Piazza Tricolore a Valdottavo, frazione del comune di Borgo a Mozzano, dove Manuel è cresciuto e si ringrazia la disponibilità del comune e dei cittadini per realizzazione dell’evento.

“Bring the noise” era il motto di Manuel, nelle serate in discoteca, “Bring a Star” ne vuole richiamare l’essenza. Letteralmente “porta una stella” - dicono gli organizzatori – perchè vogliamo immaginarlo mentre ci protegge dal cielo, da una stella appunto.

Sul palco dalle 21 all'1 di notte si alterneranno i dj amici e “colleghi” di Manuel: Giuseppe Gallello, Lorenzo Della Maggiora, Roberto Fontana, Pax, Grama Dj, Omar Brunini, Giacomo Baldassari, Dave Groove, Matteo Galatà, Steve Nocenti, Erik Play e Matteo Pasquini accompagnati dalla voce di Pucia Vox e dalle coreografie di Fuoricentro, Dance Hall e BTS Academy of Excellence.

Alla serata saranno anche presenti stand gastronomici.

Manuel era un ragazzo semplice e gentile, ma soprattutto dallo spiccato altruismo, per queste motivazioni l'intera somma raccolta durante la serata verrà totalmente donata in beneficenza, nello specifico di questa edizione, al piccolo Matteo Tovani, un giovane residente nel comune, affetto da ceroidolipofuscinosi neurale una malattia rara neurodegenerativa del gruppo NCL. Le offerte saranno raccolte all'ingresso della piazza con offerta libera sarà inoltre possibile acquistare gadget a marchio Bring a Star per partecipare alla donazione conservando inoltre un ricordo della serata.