Borgo a Mozzano



Al Convento San Francesco si presenta il libro di Umberto Cinquini

lunedì, 19 agosto 2019, 15:02

Giovedì 22 agosto alle 21.15 al Convento San Francesco, a Borgo a Mozzano, verrà presentato il libro "Sono solo mascheroni" di Umberto Cinquini. Ospite speciale Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio.



Umberto Cinquini è nato a Oakland, California, il 26 settembre 1963, da madre americana e padre italiano. Studente d'arte e da sempre appassionato di carnevale, apre nel 1985 un’attività di costruzione maschere e carri allegorici. Dal 1991 è titolare della società artigiana "Fratelli Cinquini Scenografie" insieme al fratello Stefano e dal 2011 del figlio Michele. Sposato con Silvia Cirri, ha due figli, Michele e Jacopo.

Trama: Le cose non andavano affatto bene, precarietà e debiti erano il mio pane quotidiano. Così decisi di scrivere, forse scrivendo avrei capito gli errori che stavo facendo. Vomitare pensieri, in questi anni è stata la mia terapia, convincendomi che tutto sommato stavo facendo la cosa giusta. Per questo… Vi racconto una storia, Ma non è per forza la mia storia. Potrebbe essere semplicemente la storia di uno che ama il suo lavoro. Potrebbe essere la storia di chi vive la vita con passione. Perché ...