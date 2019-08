Borgo a Mozzano



Borgo è Bellezza fa tappa a Rocca

venerdì, 16 agosto 2019, 17:18

Giovedì 22 agosto alle 21 si terrà, nella suggestiva frazione di Rocca a Borgo a Mozzano, una magnifica serata di Borgo è Bellezza 2019.



"La location - spiega la coordinatrice Simona Girelli - sarà proprio tra le antiche rovine del Castellare di Rocca, dove un magistrale Sauro Donati ci parlerà della storia di Rocca e dei fenomeni economici-politici di secoli fa. Sauro Donati è il presidente dell Osservatorio Astronomico di Monte Agliale e relatore storico di Borgo è’ Bellezza essendo stato il protagonista della prima serata nel 2015. Lo spettacolo sarà una sorpresa e ci riporterà alla vita dei pellegrini, essendo Rocca sull antica Vis Claudia, sarà un trionfo di Musica, Teatro e Luci. La location in questione è un autentico anfiteatro a cielo aperto racchiuso all’interno di antichi resti di mura".



"Rocca è una frazione - prosegue Girelli - che dista circa 3km dal centro di Borgo a Mozzano, meta di numerosi turisti in quanto vanta scorci e panorami mozzafiato, oltre al suddetto luogo di rilevanza storico culturale. L’antica Chiesa intitolata a Santa Maria Assunta, è un piccolo gioiello e racchiude una copia originale autenticata della Sacra Sindone deposta a Torino.

Scoperta per caso dopo un furto, infatti dietro un quadro sparito gli abitanti notarono una teca vuota. Da lì iniziarono le ricerche per cosa fosse servita e venne finalmente trovato in un angolo della canonica la copia del sacro lenzuolo".



"A fine spettacolo - conclude la coordinatrice Girelli - ci sarà visita guidata alla Chiesa e al Museo contadino, a seguire rinfresco nel suggestivo giardino della canonica. Sarà attivo servizio navetta gratuito da Piazza Garibaldi a Borgo a Mozzano a partire dalle 20. Vi aspettiamo numerosi, in quanto veramente in questo caso lo spettatore oltre allo spettacolo potrà godere della bellezza di un piccolo Borgo arroccato e fortificato, da cui si gode una vista a 360 gradi. Ci vediamo al Castello giovedì 22 agosto ed ancora una volta Borgo è Bellezza vi sorprenderà !