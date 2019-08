Borgo a Mozzano



Borgo Servizi, Indro Marchi: “Gestione da rivedere, chiediamo approfondimenti”

sabato, 3 agosto 2019, 14:22

Tra gli argomenti all’ordine del giorno nell’ultimo consiglio comunale di Borgo a Mozzano, anche il bilancio di “Borgo Servizi”. Il consigliere di minoranza Indro Marchi si è occupato dell’argomento e, dai banchi dell’opposizione, ha chiesto varie delucidazioni ed approfondimenti.

“Forse non tutti – esordisce Marchi - sanno che la Borgo Servizi è un'azienda, denominata speciale, controllata dal comune di Borgo a Mozzano alla quale è affidata la gestione della piscina comunale e del Palazzetto dello sport e nel cui bilancio confluiscono le imposte comunali derivanti: dalle luci votive di Borgo e Corsagna, dalle affissioni pubblicitarie e dall'occupazione del suolo pubblico”.

“Dall'analisi che abbiamo fatto del bilancio è emerso che i ricavi, nonostante siano aumentati i servizi di cui si occupa l'azienda e quindi dei quali beneficia, sono in diminuzione. Ad alcune richieste di chiarimenti non abbiamo ricevuto risposta e ed è stata riconosciuta l'opportunità di rivolgersi all'amministratore delegato per avere delucidazioni sui punti rimasti in sospeso”.

“Pur riconoscendo nella circostanza la disponibilità dell'assessore incaricato alcune riflessioni anche su questo punto mi sento di doverle fare: considerando che il comune non solo eroga a Borgo servizi una parte delle sue imposte ma né è anche garante e responsabile in solido qualora questa si renda inadempiente (es. non riesca a pagare il mutuo) si sta facendo qualcosa per invertire la tendenza? Si è valutato se piscina e Palazzetto, strutture importantissime per il nostro territorio, possono essere gestite in modo migliore? Se fossero realizzate le infrastrutture necessarie per una maggiore e più agevole fruizione di queste strutture, come per esempio la copertura per la piscina e il parcheggio per il palazzetto del quale ricordiamo deve anche essere riparato il tetto, non è ipotizzabile che gli incassi aumenterebbero?”.

Marchi conclude: “Mi ha stupito il senso di rassegnazione e quasi disinteresse dimostrato dall'amministrazione nei confronti di un'azienda comunale che non sta andando bene. Per questo, anche per stimolare la maggioranza ad impegnarsi sull'argomento ho appena presentato un'interpellanza. Con orgoglio andiamo avanti”.