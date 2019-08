Borgo a Mozzano



Da Corsagna a Miss Italia: il sogno di Carlotta

martedì, 20 agosto 2019, 14:50

di andrea cosimini

Un'altra bellezza della nostra terra in corsa per l'ambito titolo di Miss Italia. Dopo l'ottimo piazzamento l'anno scorso della bionda Gloria Tonini, di Piazza al Serchio, quest'anno la Valle del Serchio tiene le dita incrociate per una bruna, la 26enne Carlotta Del Rosso, di Corsagna.



Dal 2012, Carlotta lavora come parrucchiera presso il salone di bellezza “Graziella e Solange”, di Graziella Orazzini, in via Marconi a Castelnuovo di Garfagnana. Oltre alla moda, c'è un'altra grande passione che questa ragazza coltiva, ed è la musica: suona infatti le percussioni e la batteria nel corpo musicale "Giuseppe Verdi" del suo paese.



Per lei si tratta della prima partecipazione al concorso. Attualmente sta gareggiando per la finale regionale per cui sono rimaste, in tutto, 27 ragazze. Il 22 agosto, a Casciana Terme (Pisa), si terrà quindi l'ultimo appuntamento per l'elezione di Miss Toscana e l'assegnazione di altre sette fasce. In palio, per le otto miss che passeranno, un pass per la selezione di Mestre, dal 26 al 29 agosto, che, su circa 200 concorrenti, vedrà passarne solo 80. Queste, infine, accederanno alla serata del 6 settembre, al palasport di Jesolo (Venezia), dove si eleggerà, in diretta televisiva su Rai 1, la più bella d’Italia.



Per la valle, la partecipazione di Carlotta rappresenta sicuramente un vanto e, comunque vadano le selezioni, tutti i suoi abitanti sono già lì a fare il tifo per lei. Alla miss un solo augurio: di realizzare il proprio sogno. Forza Carlotta!