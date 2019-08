Borgo a Mozzano



Da Pian di Gioviano a Lucca: il pirotecnico della "Notte Bianca"

venerdì, 23 agosto 2019, 18:58

di viola pieroni

Quest’anno, la Notte Bianca del 24 agosto a Lucca si tingerà di colori nuovi: da non perdersi infatti il “top” della serata alle 23.30, uno spettacolo di fuochi d'artificio a cura del pirotecnico Diego Bertoli Barsotti (imprenditore e proprietario della “Diego Fuochi d’artificio” a Pian di Gioviano).

Un evento che impressionerà sicuramente grandi e piccoli visitatori del Luna Park del Settembre Lucchese, voluto fortemente dai giostrai che hanno finanziato il progetto, entusiasti di dichiarare “col botto" l'inizio del mese più ricco di divertimento e colori per Lucca, che si estenderà dalla serata in questione fino al 29 settembre.

“L’iniziativa dello spettacolo pirotecnico quest'anno sarà innovativa sotto svariati aspetti - dice Diego Bertoli - in primis, la nuova cornice in cui i fuochi brilleranno molto più chiaramente degli altri anni, avvicinata ulteriormente rispetto all'ultima modifica nel 2017: sarà spostata sull’argine antistante la fila di alberi nei pressi di via delle Tagliate, che fino all’anno scorso rendeva impossibile ogni volta godere appieno dello spettacolo. Invece che i classici fuochi d’artificio verranno utilizzati “fuochi a terra”, che sebbene possano raggiungere un'altezza massima di venti metri, saranno totalmente innocui sia dal punto di vista dell’udito che delle ceneri, così che il pubblico possa sostare quasi “sotto”. Il progetto è già stato approvato dalla commissione della prefettura, dandomi una grande fiducia.”

Oltre a ciò le modifiche di quest’anno saranno vantaggiose in particolar modo dal punto di vista ambientale, sia per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico che quello sonoro. Il cambiamento più importante riguarda appunto il rumore che i fuochi produrranno, ovvero in misura decisamente minore rispetto a quelli che di solito sono i “botti": di fatti questa iniziativa mette d’accordo tutti, creando un progetto apposta per evitare quell'inquinamento rumoroso così fastidioso (soprattutto, ma non solo) per gli animali, contro cui ogni anno si battono migliaia di animalisti. Saranno con tutta probabilità anche aboliti i tre “botti" iniziali e finali.

Anche gli ambientalisti non resteranno delusi nell’apprendere che, per particolare volere del tenente colonnello degli artificieri Vittorio Biondi, consulente tecnico di prestigio, tutti i fuochi sono stati selezionati con un occhio di riguardo: solo quindi quelli ecocompatibili, approvati CE e costruiti con materiali di qualità potranno essere utilizzati per lo spettacolo, quindi rigorosamente senza miscele plastiche o inquinanti ma solo con cellulosa e carta, oltre che con materiali di riciclo.

Alla fine, per quelli che ancora non credono che lo spettacolo possa essere comparato con dei fuochi d’artificio classici, beh, non c’è proprio il volere di metterli a confronto: si tratta infatti di uno show basato su una resa coreografica più coinvolgente, adatto ad ogni fascia di età, soprattutto per i più piccoli (i cui genitori spesso si sono trovati a dover gestire situazioni di disagio a causa dell'eccessivo e continuo scoppiettio). Al posto di usare un unico punto di lancio ne verranno sfruttati molteplici (quasi una settantina) e la sonorità limitata non intaccherà assolutamente la visibilità e la vividezza cromatica di questi nuovi “fuochi", che saranno osservabili al meglio proprio presso Piazza Don Baroni. Non resta che aspettare domani!