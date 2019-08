Borgo a Mozzano



Grande successo per la "Notte Bianca" al Borgo

sabato, 24 agosto 2019, 15:41

Un’affluenza oltre ogni aspettativa, con persone di ogni età: famiglie con bambini, gruppi di ragazze e ragazzi. Il centro storico di Borgo si è riempito creando un’atmosfera di allegria e comunità.



I negozi aperti con tutti i negozianti rigorosamente rispettosi del “dress code” vestiti in bianco, le attività lungo la via principale curate dalle associazioni del territorio, il palazzo comunale e il giardino comunale aperti per l'occasione e visitabili, hanno fatto da perfetta cornice per una serata veramente stellare.



"Siamo partiti nel pomeriggio - ha spiegato Simona Girelli, amministratrice e coordinatrice dell’evento - con il Rafting del Diavolo in collaborazione con Garfagnana Rafting, un giro in gommone sul Fiume Serchio sotto il nostro bellissimo Ponte del Diavolo, poi Passeggiata Borgo è Bellezza con visita guidata al Convento di San Francesco in collaborazione con la Misericordia di Borgo a Mozzano, e a seguire visita al Ponte del Diavolo, Chiesa di San Rocco e Chiesa di San Jacopo in collaborazione con la Locale Proloco.



"Poi - ha proseguito Girelli - presentazione della stagione Uni3 e della gita culturale di giovedì 26 settembre a Gubbio in occasione del Festival del Medioevo che avrà come tema “Donne, l altro volto della storia”. La gita rientra nelle iniziative legate alla promozione della Via Matildica del Volto Santo di cui il comune di Borgo è partner e anche tappa del cammino. Visita in notturna anche alla Linea Gotica in collaborazione con l'Associazione Linea Gotica Borgo a Mozzano. Tanti giochi per i bimbi, gonfiabili, disegno in strada, Truccabimbi e spettacolo di magia. Ottimo cibo in strada grazie ai vari locali e al punto ristoro sotto le Logge e buon vino da degustare grazie ai tre viticoltori locali. Per i golosi non è mancato lo splendido “carretto della Gioia del Gelato". Musica, canti e balli lungo il paese e fino a tarda notte presso il Circolo l'Unione e presso la Piscina Comunale".



"Un ottimo gioco di squadra - ha concluso la Girelli - e un forte sentimento di comunità e di attaccamento al territorio sono stati gli ingredienti base per il successo. La squadra vince sempre: amministratori, uffici comunali, commercianti, associazioni e cittadini. E in questa occasione Borgo a Mozzano ha dimostrato di avere una grandissima squadra e di essere ancora una volta al centro della Valle del Serchio, con l sue bellezze e soprattutto con i suoi cittadini".