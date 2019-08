Borgo a Mozzano



Grande successo per le “Aie del gusto” a San Romano

domenica, 18 agosto 2019, 09:56

di loreno bertolacci

A distanza di una settimana, gli organizzatori della manifestazione “Le aie del gusto” di San Romano vogliono ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che hanno reso possibile un successo come quello di sabato 10 agosto, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone alla “Camminata eno-gastronomica” per le vie dell’antico borgo. Ringraziamenti di rito forse, ma sono ancora più sentiti da parte degli organizzatori residenti in quanto la manifestazione si è resa possibile solo grazie alla collaborazione di tante persone non residenti che per giorni hanno dato il loro contributo per il successo della serata.



Il piccolo borgo di San Romano, con poche anime, riesce sempre a dare il meglio proprio grazie anche all’entusiasmo ed al lavoro di tante persone che vedono in questa serata un momento speciale del periodo estivo, una sorta di appuntamento al quale non si può mancare e dove sempre più persone sono presenti. Le “aie del gusto” si trasformano, ritornano a vivere forse come negli anni passati. Una serata all’insegna della buona cucina e del buon vino, in amicizia e per giunta allietata dal mago Joe da Sestri Levante che ha intrattenuto grandi e piccini nella piazzetta dove veniva somministrata la porchetta. Per finire, al teatrino paesano, Antonio e il suo gruppo hanno suonato per tutti quelli che volevano ballare.



Sapori e tradizioni che, grazie a tanto lavoro, si riscoprono, in ambientazioni caratteristiche dove sembra che il tempo si sia fermato. Una “riscoperta delle aie” che ci auguriamo tutti possa essere ripetuta in vari periodi dell’anno. Chi lo sa se queste “aie del gusto” non possano un giorno diventare punti di ritrovo per buongustai appunto per tutto il periodo dell’anno, magari organizzate in un grande “ristorante diffuso” dove ogni specialità, come accade durante la manifestazione estiva, viene servita in una location specifica, scusate in un’aia specifica. Dall’antipasto al dolce viaggiando per il paese di San Romano ed aiutando la digestione con il movimento tra una portata e l’altra.



Un modo di fare cucina e ristorazione nuovo, uno “slow-food in movimento” per tutto l’anno. San Romano si potrebbe trasformare in un “ristorante esteso” insieme ad un “albergo esteso”, rilanciando questo magnifico borgo medioevale dove tante case sono oggi disabitate. Un futuro da riscoprire appunto per questo borgo come per tanti altri nella valle, un modo di vivere che rispecchia le nostre tradizioni e le nostre origini che, se giustamente valorizzato e riscoperto, può prendere il posto di tante altre location caotiche metropolitane dove la pace e la tranquillità sono solo un lontano ricordo.



Grazie quindi all’entusiasmo e la professionalità degli organizzatori della manifestazione ed i collaboratori piovuti da fuori. Un ringraziamento va anche a coloro che hanno aperto le loro case e le loro cantine, ma un grazie speciale va anche ai nostri antenati che ci hanno lasciato questi meravigliosi borghi immersi nella nostra valle, spesso poco valorizzati.