Borgo a Mozzano



I BlackorWhite alla festa di S. Rocco a Valdottavo

lunedì, 12 agosto 2019, 18:37

Quest'anno per la tradizionale festa di S. Rocco del 16 agosto a Valdottavo ci saranno i BlackorWhite, un duo di dj animatori molto conosciuto nella provincia per le sue numerose serate all'insegna della musica, dell'animazione e del divertimento, sia nelle piazze che nei locali, composto da Cipriano Paolinelli e Massimiliano Pierotti.



"Pronti - dichiarano i due - a far ripercorrere tutta la disco dagli anni '70 fino agli ultimi tormentoni estivi di quest'anno alla popolazione, sia quella con i capelli grigi che ai più giovani, non solo valdottavina ma anche proveniente da tutti i paesi limitrofi. Vogliamo ringraziare fin da ora - dichiarano - il Comitato Paesano di Valdottavo per averci scelto, dandoci la possibilità di divertirci insieme in una serata così importante per il paese".



La serata disco avrà inizio dalle 22:30 circa nella Piazza Vittorio Veneto a Valdottavo.