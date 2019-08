Borgo a Mozzano



Miss Toscana, Carlotta Del Rosso vince il premio "Lolette Conti"

venerdì, 23 agosto 2019, 17:06

di andrea cosimini

Si conclude comunque con il sorriso il cammino della miss Carlotta Del Rosso, 26enne di Corsagna, che torna dalle finali regionali di Miss Toscana, a Casciana Terme, forte del premio "Lolette Conti", ottenuto dalla somma dei voti dei portali internet dei giornali il Tirreno e La Nazione.



Per Carlotta, che purtroppo non è rientrata nelle otto che rappresenteranno la Toscana alle prefinali di Mestre, un'esperienza lo stesso positiva ed indimenticabile per l'affetto ed il supporto ricevuto dalla sua terra. La giovane corsagnina, che di professione lavora come parrucchiera al salone di bellezza "Graziella e Solange" di Castelnuovo, ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno votata con un breve video pubblicato sui social: "Grazie per il vostro sostegno - ha dichiarato -. Questi premi sono anche vostri. Grazie".



Carlotta si è messa in mostra per le sue doti: semplicità, onestà ed educazione. Doti riconosciutele anche nella vita privata e lavorativa. Una ragazza cortese che, oltre alla moda, coltiva un'altra grande passione, quella per la musica, che pratica all'interno della banda del suo paese ("Giuseppe Verdi") suonando percussioni e batteria.



La fascia di Miss Toscana quest'anno è andata a Chiara Gorgeri di S.Croce sull'Arno che, a questo punto, sarà la prima finalista nazionale di Miss Italia a Jesolo per la nostra regione. La serata ha decretato anche le altre sette miss che, assieme alla vincitrice, parteciperanno (sempre rappresentando la Toscana) alle prefinali di Mestre dal 26 al 29 agosto: Emily Bolognesi, Asia Pantosti, Ginevra Fiore Parrini, Alice Guidi, Matilde Cecchi, Giulia Duranti e Clarissa Di Renzone.



Alla cerimonia era presente anche un'altra bellezza della nostra terra, seppur come ospite, ovvero la piazzina Gloria Tonini, eletta lo scorso anno Miss Piazza Italia 2018. Presente, seppur "dietro le quinte", anche "Biondo Platino", salone specializzato nella cura della bellezza dei capelli a Gallicano, che ha fatto parte del team che si è occupato delle acconciature di tutte le concorrenti.