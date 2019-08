Borgo a Mozzano



Miss Toscana, dita incrociate per Carlotta

giovedì, 22 agosto 2019, 15:44

di andrea cosimini

Dita incrociate per la 26enne Carlotta Del Rosso, di Corsagna, che stasera parteciperà alla finalissima di Miss Toscana a Casciana Terme, con la speranza di ottenere un pass per l’ultima selezione di Miss Italia, a Mestre, prima della serata conclusiva di Jesolo.



Per lei, subito un premio: Carlotta (numero 11) è stata infatti eletta Miss LaNazione.it raccogliendo il più alto numero di voti. Ben 61.213. Un record. Dietro di lei, a completare il podio, Francesca Fabbiani, 23 anni di Vicchio (57.935) e Sara Pinotti, 19 anni di Carrara (33.092). Scorrendo la classifica, poi, si trovano Giulia Dal Canto, 21 anni di Ponsacco (12.083) al quarto posto e Federica Severino di Impruneta (9.088) al quinto.



A Carlotta è stata assegnata stamani, nel giardino del municipio di Casciana Terme, una targa del giornale nel corso della cerimonia di consegna della rosa e del benvenuto alle partecipanti. Stasera però, a partire dalle 21.30, nella piazza del centro termale, la giovane corsagnina si giocherà il tutto e per tutto nella finale regionale del concorso di bellezza.



Durante la serata (trasmessa in diretta da Canale 50 sul canale 12 del digitale terrestre), oltre all'elezione della nuova Miss Toscana, verranno designate le otto ragazze che accederanno alla selezione di Mestre, dal 26 al 29 agosto. Nella città veneziana ci sarà poi l'ultima scrematura: sulle circa 200 concorrenti, ne verranno infatti selezionate 80 che parteciperanno alla serata conclusiva del 6 settembre, al palasport di Jesolo (Venezia), dove si eleggerà, in diretta televisiva su Rai 1, la più bella d’Italia.



Stasera a fare compagnia a Carlotta, seppur in veste di ospite, un’altra bellezza della nostra valle, la piazzina Gloria Tonini, eletta l’anno scorso Miss Piazza Italia 2018.



Occhi puntati sullo schermo, quindi. Il sogno di Carlotta continua. Alla miss un grosso in bocca al lupo!