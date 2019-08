Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune, tante mozioni e interpellanze presentate in consiglio

martedì, 27 agosto 2019, 09:30

di simone pierotti

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune” affila le armi in vista del consiglio comunale di martedì 27 agosto. L'ordine del giorno è infatti dedicato pressochè integralmente alla discussione delle mozioni che il gruppo di opposizione ha presentato e che spaziano dalla richiesta di trasmettere in diretta streaming i consigli comunali, all'adozione del codice etico recepito con la cd "Carta di Pisa", passando dalla sottoposizione volontaria ai test antidroga per tutti coloro che vogliono impegnarsi nella gestione della cosa pubblica, per arrivare alle iniziative a favore dei minori dati in affido e alla progressiva abolizione in ambito comunale della plastica monouso con la mozione "Plastic Free Challenge".

“Le nostre mozioni, depositate oltre 20 giorni fa, sono finalizzate da una parte a favorire la partecipazione dei cittadini alle discussioni che si svolgono in ambito consiliare rendendoli soggetti attivi e propositivi, dall'altra a fornire la massima trasparenza su chi amministra la cosa pubblica. Crediamo che sia nostro preciso dovere essere un esempio virtuoso per i nostri concittadini. In quest'ottica l'idea del test volontario antidroga e il recepimento della Carta di Pisa i cui contenuti etici son ormai pacificamente riconosciuti. Ma noi pensiamo che anche partendo dal nostro piccolo comune si possa dare degli importanti segnali per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento creato dall'utilizzo della plastica monouso, un impegno che chiederemo venga fatto proprio anche dall'Unione dei Comuni e su cui stiamo pensando di organizzare iniziative che coinvolgano le scuole del territorio e i nostri giovani. Ma numerose sono anche le interpellanze presentate, a seguito delle segnalazioni pervenuteci dai cittadini, che ci auguriamo trovino risposta da parte dell'amministrazione comunale nel corso del Consiglio”.