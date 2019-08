Borgo a Mozzano



Presentato il sito internet che promuove gli eventi del territorio

martedì, 6 agosto 2019, 15:29

di simone pierotti

Presentato questa mattina negli uffici comunali di Borgo a Mozzano il nuovo portale web dedicato agli eventi del territorio: www.eventinborgo.it è l’indirizzo di una pagina che sarà curata ed aggiornata dallo stesso personale comunale con la collaborazione della locale Pro Loco. Un bel sito che mette in vetrina tutti gli eventi che vengono organizzati a Borgo a Mozzano e le sue frazioni, uno spazio aperto anche per le tante associazioni che svolgono attività sul territorio. Uno nuovo strumento di promozione turistica presentato dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dalla delegata al turismo Simona Girelli e dalle responsabili dell’ufficio Pro Loco Katia Ridolfi e Azzurra. Presente anche Marco Brunelli, web designer del progetto.

“Nasce un nuovo strumento – commenta il primo cittadino – che ha la duplice valenza di promuovere il turismo e valorizzare ogni evento. Il nostro territorio è frastagliato in tante frazioni, in questo modo avremo un calendario di eventi maggiormente fruibili”.

Simona Girelli: “Il nostro territorio è molto vivo grazie ad un folto tessuto di associazioni, noi offriamo un nuovo strumento per mantenerlo vivo e attrarre più persone”. Tecnicamente il sito è molto accattivante dal punto di vista grafico e presenta un buon impatto per il navigatore, c’è anche la pagina facebook corrispondente. La struttura prevedere tre parti, una con le locandine, una con gli eventi in evidenza, un’altra con l’ordine cronologico: è possibile effettuare ricerche degli eventi sia per cronologia che per tipologia.