Borgo a Mozzano



Recaldin (Lega): “Non prendiamo lezioni da nessuno”

sabato, 31 agosto 2019, 16:34

Il commissario provinciale Lega, Andrea Recaldin, interviene in risposta ad un post che il gruppo "Missione Domani" di Borgo a Mozzano avrebbe pubblicato e che il sindaco Patrizio Andreuccetti avrebbe condiviso.

“Nel post – esordisce il commissario - viene fatto riferimento anche all'utilizzo dei 49 milioni di euro da parte della Lega e se è il caso fare mozioni a riguardo. All'epoca dei fatti Matteo Salvini non era segretario del movimento e non è necessario, quindi, chiedere garanzie sull'uso dei soldi del partito da parte di esponenti locali”.

“Precisato ciò - continua Recaldin - c’e la massima fiducia nei nostri consiglieri, come Yamila Bertieri, nostra militante ed eletta con molte preferenze, ad aderire ad iniziative come al test alla Carta di Pisa, un codice etico contro la corruzione proposto dal gruppo di minoranza attraverso una mozione. Che mi risulta, però, sia stato bocciato maggioranza nell'ultimo consiglio comunale”.

“Per quanto riguarda la tematica "querela" – incalza il commissario -, non posso esprimermi perché non conosco la vicenda. Ma conosco bene il consigliere Bertieri e credo la sua non possa essere stata che una semplice affermazione di riflessione, legata ad un suo legittimo pensiero senza aver mancato di rispetto. Sulla Russia non c’è molto da dire: ad oggi non mi sembra che nulla sia stato provato, diversamente da quanto invece accaduto in passato con la sinistra italiana che per prima si è fondata sul tesoretto sovietico”.

“Credo insomma – chiude Recaldin - che a Borgo a Mozzano i cittadini siano più interessati a risolvere i problemi della loro città”.