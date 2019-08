Rinviata la presentazione del libro di Umberto Cinquini

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 20 agosto 2019, 14:50

La Valle del Serchio incrocia le dita per la 26enne Carlotta Del Rosso, di Corsagna, che quest'anno partecipa alle selezioni regionali per il concorso che il 6 settembre, al palasport di Jesolo, eleggerà la più bella d’Italia in una serata che sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1

lunedì, 19 agosto 2019, 15:02

Giovedì 22 agosto alle 21.15 al Convento San Francesco, a Borgo a Mozzano, verrà presentato il libro "Sono solo mascheroni" di Umberto Cinquini. Ospite speciale Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio

lunedì, 19 agosto 2019, 12:18

E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 28enne censurato di Borgo a Mozzano, nel corso di un controllo eseguito nel centro cittadino. L'uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish suddivisi in diverse dosi nonché di uno spinello confezionato con hashish

domenica, 18 agosto 2019, 09:56

A distanza di una settimana, gli organizzatori della manifestazione “Le aie del gusto” di San Romano vogliono ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che hanno reso possibile un successo come quello di sabato 10 agosto, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone alla “Camminata eno-gastronomica” per le vie...

sabato, 17 agosto 2019, 08:33

Il tradizionale appuntamento con la “Cena sotto le Stelle” della Misericordia di Borgo a Mozzano si è ripetuto nella serata di Ferragosto, nella consueta ed elegante cornice del giardino del convento di San Francesco

venerdì, 16 agosto 2019, 17:18

Giovedì 22 agosto alle 21 si terrà, nella suggestiva frazione di Rocca a Borgo a Mozzano, una magnifica serata di Borgo è Bellezza 2019