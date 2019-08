Borgo a Mozzano



Terremoto in consiglio: Marchi querela gli assessori Motroni e Zanotti

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:37

di simone pierotti

Seduta “fiume” di un consiglio comunale che farà discutere a lungo. Come si suol dire, il veleno nella coda: proprio in chiusura, quando l’orologio segnava quasi le due della notte, è arrivato il colpo di scena con la comunicazione, da parte del consigliere Indro Marchi, di aver dato mandato ad un legale di presentare querela nei confronti degli assessori Donatella Zanotti e Roberta Motroni. La ragione va cercata nelle polemiche che nacquero, circa un mese fa, dalle dimissioni dal ruolo di consigliere della stessa Motroni e dall’ingresso in consiglio di Federico Marchetti. A Marchi non sono andate giu alcune affermazioni pubblicate sul gruppo face book del paese di Diecimo. “Mi sono state attribuite dichiarazioni non rispondenti alla verità, a quanto da me affermato in consiglio comunale, pertanto voglio tutelare la mia persona” ha spiegato Marchi. La scelta è stata stigmatizzata dalla maggioranza per voce di Profetti: “Stasera Marchi mi ha meravigliato negativamente in ogni suo intervento ma questa è la ciliegina sulla torta. Forse non sa che noi amministratori siamo anche personaggi pubblici e spesso siamo sottoposti a critiche, ma da oggi vorrà dire che dovremo dare peso ad ogni parola, ci apprestiamo a vivere 5 anni “tristemente” divertenti”. Il sindaco Andreuccetti si è detto sorpreso e ha auspicato che simili vicende si possano risolvere pacificamente.

Era stato il consiglio comunale delle mozioni e delle interpellanze presentate dalla minoranza, con repliche puntuali e anche scontri accesi tra le parti, ma niente faceva presagire tale epilogo. Prima interpellanza quella su Borgo Servizi. Si chiedevano varie delucidazioni su interventi, come quello sul progetto di un parcheggio al Palazzetto o la copertura della piscina. L’assessore Profetti ha specificato che Borgo Servizi nel 2018 non ha registrato cali di ricavi e che il numero di manifestazioni organizzate al Palazzetto dello Sport non giustificano un nuovo parcheggio annesso: in quell’area c’è già la programmazione del progetto di un campo polivalente a 7 con annesso parcheggio.

L’unico tema che ha trovato convergenza tra maggioranza e minoranza è stato quello dell’atto di indirizzo denominato “Borgo plastic free”, relativo all’adottamento di comportamenti e azioni volte ad eliminare l’utilizzo della plastica, in particolare le posate mono uso, iniziando una campagna di sensibilizzazione tra la popolazione e le associazioni del territorio. L’atto di indirizzo, presentato dall’assessore Zanotti, viene integrato con i suggerimenti della minoranza, in particolare con l’inserimento a partire dal prossimo anno di una clausola per la concessione del patrocinio ad eventi e sagre relativo all’abolizione della plastica.

Le successive mozioni, illustrate dal consigliere Indro Marchi, vengono invece respinte. La prima è la cosiddetta “mozione” Bibbiano sulla gestione degli affidi dei minori nel comune. L’assessore Motroni assicura Bertolacci che gli saranno forniti tutti i dati al riguardo, ma non c’è nessuna necessità di approvare tale mozione. Stesso destino per le mozioni sull’adozione della “Carta di Pisa”, relativa ad un codice etico per amministratori, e sul test antidroga volontario agli stessi consiglieri. Il sindaco Andreuccetti sottolinea che chi amministra ha giurato sulla Costituzione e nel suo interno sono già contenuti tutti i principi di lealtà, correttezza e trasparenza. “Queste mozioni hanno solo natura politica, noi dimostriamo coi fatti giorno dopo giorno, chi siamo, la gente ci ha confermato con il voto”. Positivo invece il parere di tutto il consiglio sulla richiesta di trasmettere in streaming video le sedute del consiglio comunale ma il primo cittadino chiede di reperire, prima, alcuni preventivi. Infine, si relazione sulle interpellanze presentate dalla minoranza: edificio ex scuola di Oneta, dove la Fondazione Casa realizzerà due appartamenti per emergenza abitativa; la pista ciclo pedonale di via del Chiassetto di Diecimo; le esalazioni maleodoranti in via del Forno a Diecimo, per le quali Zanotti assicura che se ne sta già occupando. Tra le comunicazioni il sindaco Andreuccetti propone l’idea di introdurre una cifra minima per avere accesso al Ponte del Diavolo.