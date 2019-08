Borgo a Mozzano



Territorio più sicuro: un nuovo defibrillatore a Piano di Gioviano

venerdì, 2 agosto 2019, 15:38

di simone pierotti

Il territorio comunale di Borgo a Mozzano è sempre più sicuro e protetto, grazie all’impegno della Misericordia e della popolazione. Ieri, giovedì 1° agosto, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore, con relativa teca termoregolata, a Piano di Gioviano, nei pressi della pizzeria “Da Lio”. Merito della lodevole iniziativa va al gruppo di paesani cosiddetto “I ragazzi del presepe al Pozzo di Salita” che si è attivato raccogliendo i fondi per l’acquisto dello strumento tra la popolazione e le attività commerciali del paese stesso. E’ nata così la collaborazione con la Misericordia di Borgo a Mozzano, che si è occupata dell’acquisto, dell’installazione e si occuperà della manutenzione del Blsd.

L’inaugurazione è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre ai promotori dell’iniziativa e a tanti paesani, il Governatore della Misericordia borghigiano Gabriele Brunini, il sindaco Patrizio Andreuccetti, il parroco Don Francesco Maccari per la benedizione. A tutti ha portato il saluto Michela Raboni a nome del comitato organizzatore dell’inziativa. La stessa Misericordia ha poi organizzato una rapida dimostrazione pratica sulle pratiche di primo intervento e sull’utilizzo del Dae.

I cittadini di Piano di Gioviano ci tengono a ringraziare quanti hanno contributo all’acquisto del mezzo: la palestra Life Fitness Lab che, in collaborazione con il Bar Quadrifoglio, Motroni Legnami, Ottica Lombardi, Maison Party, Ulivi Garden, Grafiche Ottoquadro, Emporio del Materasso, Incontro, Agripiù e Bonari Alessandro, ha promosso l’evento del “Carbonara Day”, devolvendo l’intero incasso della giornata alla causa; la famiglia Oppidi che ha permesso l’installazione del Dae nella sua proprietà; La Misericordia di Borgo a Mozzano, in persona del Governatore Gabriele Brunini che ha accolto con entusiasmo la proposta; lla Pizzeria da Lio per il buffet.