Borgo a Mozzano



Trovato in possesso di droga, denunciato 28enne

lunedì, 19 agosto 2019, 12:18

Durante l’intensa, complessa e prolungata attività dell'operazione "Estate Sicura" i militari hanno sottoposto a controllo un considerevole numero di persone, di mezzi nonché di esercizi pubblici e luoghi vari di aggregazione.

E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 28enne censurato di Borgo a Mozzano, nel corso di un controllo eseguito nel centro cittadino. L'uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish suddivisi in diverse dosi nonché di uno spinello confezionato con hashish.