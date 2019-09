Borgo a Mozzano



22 posti per il servizio civile alla Misericordia

giovedì, 12 settembre 2019, 16:59

Sono ben 22 i posti per volontari da impiegare in quattro progetti del Servizio Civile Universale, presentati dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di Volontari in Servizio Civile Universale. I progetti approvati sono i seguenti: “Anziani Attivi” che prevede l’impiego di sei giovani presso il Centro Accoglienza Anziani della Misericordia e nelle attività domiciliari rivolte agli anziani del territorio; “Strade di solidarietà” che prevede l’impiego di sei giovani nei servizi sanitari ordinari, di emergenza e nei trasporti sociali; “Ascoltare per aiutare” che prevede l’impiego di sei giovani (quattro presso la sede di Borgo a Mozzano e due presso la Sezione della Val di Turrite) nei servizi di telesoccorso, di centralino, nei servizi a domicilio come la consegna dei pasti e dei farmaci, il trasporto sociale e sanitario ordinario; “Dopo di noi percorsi di inclusione” che prevede l’impiego di quattro giovani per la realizzazione di servizi rivolti a persone con disabilità.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.itentro e non oltre le 14 del 10 ottobre 2019.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID.

I cittadini appartenenti ad un altro Paese dell’Unione Europea che ancora non possono disporre dello SPID, oppure i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento.

Per tutte le informazioni riguardanti il Bando, consultare il sito internet del Dipartimento http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Tutti coloro che hanno interesse a partecipare al bando, possono contattare la Misericordia di Borgo a Mozzano (05838073214 – info@misericordiaborgo.org – www.misericordiaborgo.org) per ricevere informazioni.