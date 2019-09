Borgo a Mozzano



75° anniversario della Liberazione, visita alla Linea Gotica

martedì, 3 settembre 2019, 16:55

Turislucca promuove visite guidate nel mese di settembre: nuovi itinerari e visite più tradizionali, che riscuotono da sempre tanto successo. Quali?

Sabato 7 e sabato 28 settembre, a grandissima richiesta, torna il tradizionale tour ai “Sotterranei dei baluardi delle Mura di Lucca”. La visita guidata condurrà i partecipanti nel cuore delle fortificazioni per far vedere loro, da vicino, le stratificazioni operate dal Medioevo al XVII secolo e per ammirare insieme gli interventi di sistemazione compiuti in occasione del cinquecentesimo anniversario (2013).

Durata: 2 ore ½

Partenza: ore16:30 presso ufficio informazioni turistiche di Piazzale Verdi

Prezzo: Euro 7,00 – visita gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante

Domenica 8 settembre, in occasione del 75° anniversario della Liberazione, Turislucca propone, in collaborazione con “Liberation Route Italia”, una giornata alla scoperta dei luoghi della memoria. La mattina sarà dedicata ad un percorso di circa due ore all’interno delle Mura cittadine, alla scoperta della storia di Lucca durante gli anni della guerra mentre il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Museo della Memoria e di alcuni bunker della Linea Gotica a Borgo a Mozzano.

I° tour “I Luoghi della Memoria a Lucca"

Durata: 2 ore – 2 ore ½

Partenza: ore 10:00 davanti alla Chiesa di San Francesco

Prezzo: Euro 7,00 – visita gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante

II° tour “La Linea Gotica di Borgo a Mozzano"

Durata: 2 ore ½ – 3 ore

Partenza: ore 15:00 presso Museo della Memoria, Piazza Marconi – Borgo a Mozzano. I partecipanti dovranno essere automuniti.

Prezzo: Euro 10,00 – visita gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante

I visitatori interessati possono decidere di effettuare entrambi i tour o solo uno di essi. Il costo del biglietto è quindi separato. Chi deciderà di effettuare entrambi i tour pagherà un biglietto scontato, come di seguito descritto.

Costo unitario per entrambi i tour: Euro 12,00 – visita gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

Domenica 15 settembre alle 15 visita guidata dedicata agli interni restaurati di Villa Reale. E’ con orgoglio che proponiamo a tutto il pubblico che ci segue con tanto affetto, fatto soprattutto di visitatori locali desiderosi di scoprire angoli o storie poco conosciute della propria provincia, un percorso articolato in due appuntamenti, dal titolo “Un invito a casa di Elisa”.

Il primo appuntamento è per domenica 15 settembre alle 15 presso la biglietteria del Parco di Villa Reale. Questa volta, però, non sarà il Parco il protagonista del tour bensì gli interni della Villa, sapientemente ristrutturati come il salone e la camera da letto. A questa prima visita ne seguirà un’altra, già prevista per marzo 2020, durante la quale si potranno ammirare le stanze che, oggi, sono ancora oggetto di restauro.

Dopo aver visitato gli interni il tour proseguirà nel Parco, dove i visitatori avranno l’opportunità di passeggiare e scoprire numerose specie vegetali introdotte e diffuse in Toscana dalla sorella di Napoleone, oltre che di conoscere personaggi in costume che ci permetteranno di vedere questo meraviglioso giardino da una nuova prospettiva. E’ questa la rievocazione storica che annualmente l’Associazione Le Vie del Tempo organizza nel Parco di Villa Reale.

Durata:2 ore ½ - 3 ore

Ritrovo e partenza: ore 15:00 presso la biglietteria del Parco

Prezzo: Euro 19,00. Il biglietto comprende: - il servizio guida; – il biglietto di ingresso al Parco; – il biglietto di ingresso alla Villa. La visita è gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante.