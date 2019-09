Borgo a Mozzano



Al via il restauro completo del Ponte del Diavolo

sabato, 28 settembre 2019, 10:41

"Con il restauro completo del Ponte del Diavolo si compie un fatto storico, una di quelle cose mai fatte che segna un prima e un dopo". così il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, commenta l'assegnazione definitiva dei lavori di restauro al Ponte del Diavolo.



"Il quadro economico complessivo - prosegue il primo cittadino - è intorno ai 420.000 euro, tutti finanziati dal CIPE, comprese anche le spese tecniche, con cui sarà possibile a breve veder iniziati i lavori. La ditta che si è aggiudicata l'appalto ha già posizionato una prima parte di cantiere, da cui prenderanno il via i lavori già nel mese di ottobre, con una breve interruzione nei giorni di Halloween, per poi riprendere a seguire. Verosimilmente il Ponte sarà pronto in tutto il suo splendore con la nuova stagione estiva. Le azioni che saranno effettuate sono complessivamente le seguenti: completa estirpazione della vegetazione interna ed esterna al monumento; sostituzione delle malte in cemento con malte in linea con la struttura e l'estetica del ponte; posa in opera di pietre nelle zone dove queste nel tempo si sono staccate; interventi per impedire il filtraggio indiscriminato dell'acqua; lavoro sotto gli archi per togliere le incrostazioni, quella sorta di macchie che si sono formate nel tempo; nuova illuminazione a led, chiamata rgb, che permette di cambiare il colore a seconda delle necessità (ad esempio il rosso in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne)".

"Quanto abbiamo raggiunto - continua il sindaco - è il frutto del lavoro di anni, di un gioco di squadra per il quale è giusto fare i doverosi ringraziamenti. Grazie alle ditte e alla fondazione crl che hanno finanziato il primo lotto con art bonus. Grazie al senatore Andrea Marcucci che, caldeggiando i finanziamenti ministeriali per il progetto rocche e fortificazioni di cui il ponte fa parte, ha dimostrato di tenere davvero alla bellezza del nostro territorio. Grazie ai progettisti, alla stretta collaborazione della sovraintendenza, all'istituto storico del nostro comune che ha da subito supportato e caldeggiato il progetto".



"Con il restauro del Ponte - conclude Andreuccetti- prenderà il via anche una nuova stagione per il turismo, con un nuovo infopoint che sostituirà quello attuale, quindi la volontà di valorizzare ulteriormente il nostro monumento per eccellenza anche in chiave attrattiva per tutto il resto del territorio".