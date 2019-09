Borgo a Mozzano



Andrea Brunini verso la conclusione del tour estivo

giovedì, 12 settembre 2019, 11:07

di loreno bertolacci

Il cantautore toscano Andrea Brunini finirà il suo tour estivo 2019 fatto di oltre 25 appuntamenti con due avvenimenti live di rilievo. Il 12 settembre aprirà il concerto in versione acustica (chitarra e voce) alla famosa band folk rock italiana "Bandabardo" in Piazza dei Cavalieri a Pisa, presentando il suo ultimo singolo "Amori al tempo dell'università".



Per lui è un traguardo ed una gran soddisfazione collaborare con questa band toscana proprio nella città dove sta per concludere il suo percorso universitario in ingegneria civile ambientale. Un percorso di studi che ha dato origine a questo nuovo singolo. Ultimo appuntamento del tour estivo quello del 20 settembre a Montebello Vicentino, dove collaborerà con il duo veronese "Sonorha", vincitori del festival di Sanremo giovani del 2008.



Da novembre tante novità per il nostro cantautore in attesa del nuovo album per il quale è programmata l’uscita per la primavera 2020. Una vita artistica sempre più intensa quella del cantautore borghigiano. Lo potrete seguire visitando il sito web: www.andreabrunini.com. Su facebook: Andrea Brunini Official.