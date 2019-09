Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Verso la mensa gratis per i primi anni di materne ed elementari"

sabato, 7 settembre 2019, 11:48

"Durante la campagna elettorale proposi di rendere gratis la mensa per le classi prime di scuola materna ed elementare, come segnale concreto di attenzione da parte dell'amministrazione a chi inizia un nuovo percorso scolastico. Si terrà conto dell'Isee, ma la misura la faremo davvero ed è già al vaglio dei tecnici". A spiegarlo è il sindaco di Borgo Patrizio Andreuccetti.



"Entriamo di più nel merito - continua il primo cittadino -. Secondo il regolamento comunale ci sono tre fasce ISEE alle quali applicare tre regimi di pagamento distinti: da 0 a 5000 di ISEE, dove già la mensa non viene pagata; da 5000 a 7200 dove la mensa costa 0,50; da 7.200 a 10.500 dove la mensa costa 3,00 ; da 10.000 a 15.000 dove la mensa costa 3,50; da 15.000 in su dove la mensa viene pagata 4,00, cioè a prezzo pieno (le cifre di riferimento sono leggermente più basse per la scuola materna ed elementare di Diecimo, in quanto scuole con il tempo pieno). La normativa si pone l'obiettivo di portare a zero euro tutti coloro che hanno ISEE inferiore a 15.000, cioè quanti in questi anni presentavano l'ISEE per avere o esenzione o sconti, in più con gli uffici stiamo valutando una proposta di ISEE più alta, con più scaglioni, per la quale chiedere alle famiglie di presentare l'ISEE, sulla quale applicare sconti e/o esenzioni. Verosimilmente il limite massimo di ISEE su cui applicare sconti e/o esenzioni sarà di 36.000 euro, ovvero quello che la Regione Toscana attua per diversi servizi, tra cui quelli per le agevolazioni sul trasporto scolastico. La misura non sarà applicata subito, ma varrà come rimborso alle famiglie durante l'anno scolastico, così come già avviene per l'asilo nido a costo zero o a costi bassissimi".



"L'attenzione alla scuola - Andreuccetti - è sempre di più il primo punto del nostro programma amministrativo. Una scuola di qualità, a bassi costi, in edifici sicuri e funzionali, rappresenta la miglior azione concreta che può compiere un amministratore che tenga davvero al presente e al futuro di una comunità".