Bertolacci: "Danno tetto scuola, sindaco si adoperi per intervento"

sabato, 21 settembre 2019, 15:17

Il consigliere di minoranza Lorenzo Bertolacci, del gruppo "Orgoglio Comune", interviene in merito alle condizioni del tetto dell'edificio della "nuova" scuola media.



“Era il 9 settembre del 2017 – esordisce - e a Borgo a Mozzano si inaugurava la “nuova” Scuola Media, o meglio la riqualificata o ristrutturata scuola media Giovanni XIII, in un edificio più sicuro e più moderno, un’opera costata 1 milione 734 mila euro”.



“Nel discorso – spiega - il sindaco commentava così riferendosi all’edificio della scuola media: «è finalmente, grazie alle opere di riqualificazione, più sano, sicuro, moderno. Ristrutturare il vecchio edificio, anziché costruirne uno da zero, ci ha permesso di risparmiare tempo e evitare di cementificare ulteriormente il nostro territorio. Questa che inauguriamo è una delle prime grandi opere messe in cantiere in questi anni: opere che stanno cambiando Borgo a Mozzano, rendendolo sempre più al passo coi tempi, un luogo bello da visitare e da vivere». I lavori per la riqualificazione o ristrutturazione dell’edificio iniziarono nel febbraio del 2016 e si protrassero fino all’inaugurazione del settembre 2017”.

“Da stamani – conclude - gira sui social network una foto del tetto dell’edificio con un’evidente danno alla copertura che si è letteralmente staccata in una porzione. Questa mattina abbiamo inviato per PEC una interrogazione urgente al sindaco, sollecitandolo perché si adoperi subito con la ditta che aveva eseguito i lavori per un rapido intervento di consolidamento della copertura, e a questo punto anche per una rapida e puntuale opera di supervisione e controllo di tutta la copertura dell’edificio scolastico, che pare mostrare problematiche che non ci saremmo mai aspettati dopo soli due anni dalla sua inaugurazione”.