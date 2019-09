Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano in vetrina al Festival del Medioevo di Gubbio

venerdì, 27 settembre 2019, 22:30

di simone pierotti

Sarà un fine settimana di grande promozione turistica per il comune di Borgo a Mozzano e per le sue bellezze storico – artistiche al Festival del Medioevo di Gubbio. Un evento di portata nazionale, che vedrà migliaia di visitatori affollare la splendida cittadina umbra e che vede il comune borghigiano partecipare nell’ambito del tema portante dell’edizione 2019, ovvero la figura della contessa Matilde di Canossa. Lucca è capofila di un progetto di valorizzazione della via Matildice del Volto Santo, che transita per buona parte nel territorio comunale borghigiano.

Uno stand realizzato in collaborazione tra il comune, la Pro Loco, l’Ufficio Cultura e Turismo e l’Istituto Storico, metterà in vetrina i principali monumenti attraverso i quali la Via Matildica transita, come il Ponte del Diavolo, la Pieve di Diecimo, la Rocca di Cerreto, la Pieve di Solazzo, la Chiesa di San Jacopo, la via di Cune, le “Gemelle Romaniche”. Tutti monumenti che sono stati al centro del programma itinerante della fortunata manifestazione storico culturale “Borgo è Bellezza”. Come prodotto innovativo sarà presentata la via luminescente di Diecimo, lunga 300 metri, di cui si è recentemente parlato molto.

Tra gli eventi nell’ambito del Festival, si svolgerà anche un importante convegno organizzato dall’Associazione Matildica Internazionale presso il convento di San Francesco di Gubbio con l’intervento della storica Ilaria Sabbatini che parlerà degli “Itinerari matildici in Lucchesia”. Valorizzazione resa possibile grazie al lavoro degli storici, con il supporto fondamentale dell’Istituto Storico e di Silvia Valentini, e la collaborazione della Pro Loco.

“Vorrei ricordare il contributo dello storico Emilio Tampucci – sottolinea la delegata al turismo Simona Girelli - per gli studi su Matilde di Canossa. Un’occasione importante per valorizzare il nostro comune”. Alla manifestazione saranno presenti il sindaco Patrizio Andreuccetti, la stessa Girelli, i responsabili dell’Ufficio Cultura e Turismo.

Nell’ambito del Festival, giovedì 26 si è svolta una gita a Gubbio con oltre 100 persone provenienti da Borgo a Mozzano, con visita della Basilica di Sant’Ubaldo e del centro storico.