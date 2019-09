Borgo a Mozzano



Consiglio, nuovo segretario comunale. È pace tra Marchi e Motroni

giovedì, 26 settembre 2019, 16:48

di simone pierotti

Tanti i temi affrontati nel corso dell’ultimo consiglio comunale, oltre ai temi all’ordine del giorno. Tra le novità principali, quello di ieri sera è stato il penultimo consiglio per l’attuale segretario comunale, la dott.ssa Silvana Citti che dal 1° ottobre sarà in pensione: l’ultimo, dedicato, sarà quello di lunedì 30 settembre e, dopo un mese di transizione, entrerà in carico il nuovo segretario generale il dottor Daniele Giorgi, in convenzione con il comune di Fosdinovo.

In apertura si è risposto ad un’interpellanza presentata dalla consigliere Yamila Bertieri sul servizio associato di polizia municipale. E’ intervenuto il comandante Marco Martini che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto in questi anni. “Il personale oggi ammonta a 14 elementi che gestiscono un territorio di 391 km quadrati, sono state recentemente assunte 4 unità e contiamo di assumerne altre 3 nel 2020. Nel 2016 avevamo solo strumenti per autovelox, si sono poi aggiunti la macchina targa system, un nuovo etilometro portatile e 16 videocamere per controllo autoveicoli. Tra i vari servizi abbiamo svolto 1514 operazioni alle scuole, comminato 3131 sanzioni amministrative per verbali di euro 372.000, di cui per il momento incassati 244.000 euro”.

Per quanto riguarda il servizio di segreteria, è stata sciolta la convenzione con il comune di Gallicano e ne sarà sottoscritta una nuova per il servizio associato con il comune di Fosdinovo: il nuovo segretario sarà il dottor Daniele Giorgi, residente a Lucca.

Il sindaco ha poi illustrato il piano parchi giochi, chiedendo innanzitutto un maggior rispetto, da parte di taluni cittadini, per le strutture pubbliche, visti i recenti casi di vandalismo. Sono in corso i lavori di riqualificazione del parco alla Madonna dei Ferri, interventi anche al parco di Valdottavo; è attesa risposta per un bando per lavori alla ex scuola di Dezza; tra gli altri progetti da finanziare parchi a Oneta, interventi a Corsagna, Piano della Rocca e Partigliano. Approvato il progetto preliminare da 70mila euro per il Parco di Chifenti. Intervento dell’assessore Zanotti che illustra lo stato dei lavori e del consigliere Marchi che chiede nuove telecamere di sicurezza per prevenire i vandalismi.

Si passa all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prende la parola l’assessore Roberta Motroni che torna sulla nota querelle con la minoranza, per aver addebitato frasi della consigliera Bertieri a Marchi. Motroni presenta pubblicamente le proprie scuse, sottolineando di essersi chiarita con gli stessi consiglieri in privato. “Quelle che per me sono valutazioni politiche non devono mai essere confuse con la sfera privata”. Marchi e Bertieri ringraziano per il chiarimento, il sindaco Andreuccetti “benedice” la fine di una vicenda che, in effetti, non è poi mai iniziata.

Tra gli altri temi “caldi”, l’assessore Profetti replica ad una recente interpellanza su possibili danni al tetto della scuola media, sottolineando che l’uffici preposto ha effettuato il sopralluogo constatando il distacco di una scorsalina a causa del vento. Fortunatamente si tratta di un danno limitato.

Il consigliere Simona Girelli illustra il programma della partecipazione di una delegazione del comune al Festival del Medioevo di Gubbio, dedicato a Matilde di Canossa. Ci sarà una gira con ben due pullman e un fine settimana con uno stand espositivo delle attrazioni di Borgo a Mozzano. “Il nostro comune – ha spiegato Girelli – si trova su diversi importanti cammini, una è la via Matildica e nel nostro territorio ci sono monumenti da valorizzare”. Infine il consigliere Marchi chiede ulteriori chiarimenti sul parcheggio al Palazzetto dello Sport: Profetti replica che c’è il progetto di realizzare un campo da calcio a 7 con annesso parcheggio.