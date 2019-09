Borgo a Mozzano



Ex scuola di Oneta, la minoranza interroga la giunta

venerdì, 6 settembre 2019, 23:00

Il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano chiede spiegazioni sull'uso dell’immobile ex scuola di Oneta.

"L'amministrazione Poggi - esordisce -, grazie alle risorse della Fondazione Casa (75 mila euro), aveva realizzato, nella ex scuola di Oneta, due mini appartamenti per l'emergenza abitativa, cosa che si è dimostrata utilissima, perché nel corso degli anni, vi hanno trovato alloggio diverse persone per periodi più o meno lunghi".



"Nel 2013 - prosegue il gruppo - l'immobile è stato ceduto alla Fondazione con l'impegno della stessa, a realizzare, con lo stesso fine, quattro alloggi in bioedilizia a Diecimo, progetto abbandonato dall'attuale amministrazione, perdendo così un'ottima occasione, colta invece da altri comuni limitrofi. Allo stesso modo è stata abbandonata anche l'ex scuola di Oneta, vanificando così il lavoro fatto".



"Visto che non crediamo che a Borgo a Mozzano non ci siano casi di disagi abitativi - incalza l'opposizione -, il gruppo consiliare Orgoglio Comune ha presentato un'interpellanza sull'argomento che è stata discussa nell'ultimo consiglio comunale. Ci è stato risposto che, dagli ultimi contatti avuti con il vice presidente della Fondazione Casa, l'edificio in oggetto ha bisogno di ristrutturazione e che a breve sarà predisposto il progetto".



"A noi - conclude il gruppo - sembra che, oltre ad aver perduto definitivamente la possibilità di incrementare il patrimonio edilizio a canone calmierato con i quattro alloggi di Diecimo, che avrebbero alleggerito le difficoltà abitative di alcuni cittadini, si sono persi anche i buoni e costruttivi rapporti con la Fondazione Casa, tant'è che da ben sei anni la ex scuola di Oneta è vuota e chissà per quanto tempo ancora lo resterà".