Festa speciale alla Misericordia per il primo decennale della nuova sede

lunedì, 23 settembre 2019, 08:46

Carlo Brunini, il primo comandante dei vigili urbani di Borgo a Mozzano ci ha lasciato. In silenzio, come in silenzio ha trascorso gli ultimi anni della sua grave malattia che l’ha costretto a fermarsi per oltre sei anni, impedendogli di svolgere le sue molteplici attività da pensionato come quelle nella...

sabato, 21 settembre 2019, 20:12

Questo pomeriggio la stazione di Lucca del Sast è stata attivata per soccorrere una donna, originaria della lucchesia, che è caduta nei boschi del comune di Borgo a Mozzano. Nella caduta ha riportato un trauma alla caviglia

sabato, 21 settembre 2019, 15:17

Il consigliere di minoranza Lorenzo Bertolacci, del gruppo "Orgoglio Comune", interviene in merito alle condizioni del tetto dell'edificio della "nuova" scuola media

sabato, 21 settembre 2019, 09:22

Oggi alle 16.30, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano, il comitato “Linea Gotica” organizza un importante evento culturale, coordinato da Piergiorgio Pieroni del comitato recupero e valorizzazione. Verrà presentato il libro “Comunità in guerra sull’Appennino

venerdì, 20 settembre 2019, 09:54

Questo è quello che sta succedendo a San Romano di Borgo a Mozzano. Gli abitanti sono stufi e per mezzo del comitato paesano di San Romano e della vicina frazione di Motrone hanno esposto il problema al sindaco e all’amministrazione di Borgo a Mozzano

martedì, 17 settembre 2019, 22:17

Una giornata per celebrare le origini familiari e incontrare i tanti parenti e discendenti che, originari di una piccola frazione montana di Borgo a Mozzano, Cune, sono emigrati all’estero. Una storia comune per tanti italiani e tanti abitanti della Valle del Serchio ma a cui spesso non si dà importanza