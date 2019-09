Borgo a Mozzano



Gazebo Lega a Borgo, crescono le tessere

mercoledì, 11 settembre 2019, 09:54

di loreno bertolacci

Ottimo risultato per il gazebo della Lega dell'8 settembre a Borgo a Mozzano. Nonostante il brutto tempo, ancora una volta la Lega segna un buon risultato nel tesseramento.



I militanti, i consiglieri eletti e alcuni sostenitori sono stati presenti sul territorio dalle ore 9 alle ore 18 a disposizione dei cittadini, molti dei quali sono andati appositamente per farsi tesserare. Questo è un buon segnale sostengono i militanti, in particolar modo Yamila Bertieri, militante della Lega e consigliere eletto in opposizione con il gruppo di “Orgoglio Comune di Borgo a Mozzano”: "Significa che Salvini piace e molti cittadini oggi hanno dimostrato di sostenerci condividendo le scelte del nostro leader. Ci auguriamo che gli assensi diventano sempre più consensi ma, vedendo i risultati che stiamo ottenendo con i gazebi, noi siamo fiduciosi .Continueremo con i gazebi perché alla Lega piace stare con la gente per ascoltarla e sostenerla".



Gazebo, incontri, tesseramenti e presenze sempre più frequenti tra la gente, questa è la formula della Lega per avere sempre più consensi in un territorio, quello della media valle e Garfagnana che ha dimostrato da tempo di avere voglia di cambiare.