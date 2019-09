Borgo a Mozzano



Gennaro Matuozzo è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri

sabato, 7 settembre 2019, 15:19

Il maresciallo ordinario Gennaro Matuozzo, giovedì 5 settembre, ha assunto il comando della stazione dei carabinieri di Borgo a Mozzano, retta finora in sede vacante dal maresciallo Stefano Bitti. Il nuovo comandante, 28enne di origini partenopee, convivente e padre di un bimbo di pochi mesi, proviene dal comando della stazione di Ustica (PA) che ha comandato per più di tre anni.



La stazione di Borgo a Mozzano, fino al 6 dicembre dell’anno scorso, è stata comandata dal luogotenente Pennica, andato in congedo per limiti d’età. La stazione è competente su tutto il territorio del comune di Borgo a Mozzano, che viene quotidianamente controllato dai carabinieri mediante i numerosi servizi perlustrativi volti a prevenire e reprimere i reati, ma soprattutto costituisce un fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza e per tutte le altre istituzioni.