La Misericordia celebra il primo decennale della sede

domenica, 8 settembre 2019, 10:18

Il cantautore di Borgo a Mozzano Andrea Brunini aprirà il concerto della Bandabardò in programma la sera di giovedì 12 settembre, a Pisa, nella Piazza dei Cavalieri

sabato, 7 settembre 2019, 15:19

Il nuovo comandante, 28enne di origini partenopee, convivente e padre di un bimbo di pochi mesi, proviene dal comando della stazione di Ustica che ha comandato per più di tre anni

sabato, 7 settembre 2019, 11:48

"Durante la campagna elettorale proposi di rendere gratis la mensa per le classi prime di scuola materna ed elementare, come segnale concreto di attenzione da parte dell'amministrazione a chi inizia un nuovo percorso scolastico. Si terrà conto dell'Isee, ma la misura la faremo davvero ed è già al vaglio dei tecnici".

venerdì, 6 settembre 2019, 23:00

Il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano chiede spiegazioni sull'uso dell’immobile ex scuola di Oneta

venerdì, 6 settembre 2019, 08:37

In mattinata, intorno alle 7, un camion adibito ai trasporti è rimasto coinvolto in un incidente sulla via Ludovica, dopo la rotonda di Valdottavo, all'altezza della biforcazione che separa i due sensi di marcia. Sul posto i carabinieri che hanno provveduto a regolare il flusso sull'unico senso di marcia transitabile

giovedì, 5 settembre 2019, 15:32

"La Notte dei Campioni, Passione Rally!" è stata la serata conclusiva della stagione 2019 del Teatro di Verzura. Protagonisti: Franco Cunico, Paolo Andreucci, Tommaso Ciuffi, Luca Panzani e Giulia Serafini. Dal 4 al 15 settembre sarà possibile visitare la mostra fotografica di Massimo Bettiol "L'emozione del Rally"