Borgo a Mozzano



"La Notte dei Campioni" chiude la stagione del Teatro di Verzura

lunedì, 2 settembre 2019, 07:19

Mercoledì 4 settembre, a Borgo a Mozzano, si terrà una speciale serata del Teatro di Verzura che chiuderà la stagione 2019 con un appassionante ed entusiasmante evento “La Notte dei Campioni” Passione Rally!



L’amministrazione comunale, per realizzare questa serata, ha avuto la collaborazione di Roberto Tamagnini, assesore alla cultura dek comune di Castiglione Garfagnana, che ha reso itinerante la mostra fotografica "L'emozione del Rally" di Massimo Bettiol, visitabile nell'Atrio del Palazzo Comunale dal 4 al 15 settembre. Ed in particolare si è avvalsa della preziosa ed esperta collaborazione di ex piloti e navigatori che hanno reso possibile la serata: David Bertolacci, navigatore di Rally ed ha alle sue spalle piloti importanti con cui ha corso e primo fra tutto Paolo Andreucci e Piergiorgio Barsanti, pilota di Rally per molti anni e attualmente corre nei Rally storico con la Sierra Cosworth che fu proprio di Cunico.



Nel dettaglio - spiegano Piergiorgio Barsanti e David Bertolacci - l’evento avrà inizio alle ore 18,30 con “Apertura Esposizione Parco Auto da Rally” lungo Via Umberto nel Centro storico. A seguire inaugurazione mostra fotografica presso l atrio del Palazzo Comunale, dalle 19,30 Apericena in strada con i campioni presenti. Alle 21 apertura dell'incontro al Teatro di Verzura in Piazza XX Settembre, sul palco Andreucci, Cunico, Salvini, Ciuffi e Panzani con lo speaker ufficiale Gabriele Michi. Durante la serata oltre all'intervista, saranno proiettati filmati relativi alle varie prove speciali Rally".



Come è buona consuetudine nelle serate al Verzura, il pubblico potrà interagire con gli ospiti.