Borgo a Mozzano



Lega pronta a confrontarsi ed ascoltare i cittadini

lunedì, 16 settembre 2019, 22:32

La Lega borghigiana sta definendo una linea "polivalente" tra militanti e sostenitori, soprattutto grazie alle sempre più richieste al tesseramento, che ha registrato un aumento esponenziale di partecipanti.



La rappresentante comunale che milita nel movimento “Lega Salvini Premier", Yamila Bertieri, insieme al suo principale sostenitore, Damiano Simonetti, sono pronti a farsi portavoce delle varie problematiche del territorio, ad incontrare cittadini e i rappresentanti dei vari settori, motori indiscussi della "macchina" sociale ed economica borghigiana.



“Un percorso di ascolto – spiega il Carroccio - che porterà anche a dibattici pubblici, i quali permetteranno di dare una priorità di azione nei vari enti di competenza. Sensibilizzare gli amministratori, sostenere i cittadini, le associazioni e le imprese rientra nel compito imprescindibile di ogni forza politica. Conoscere e approfondire porta ad una sinergia tra le parti utile e indispensabile a chi, come la Lega, si pone come forza di governo di un territorio e non come partito "satellite". Pronti a governare con la logica propria del fare e non del "vivacchiare" del tanto per fare”.

"Ci aspetta un grande lavoro, ma sono sicuro che darà i suoi frutti” annuncia Simonetti.