Linea Gotica, evento al Salone delle Feste

sabato, 21 settembre 2019, 09:22

di loreno bertolacci

Oggi (sabato 21 settembre) alle 16.30, presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano, il comitato “Linea Gotica” organizza un importante evento culturale, coordinato da Piergiorgio Pieroni del comitato recupero e valorizzazione. Verrà presentato il libro “Comunità in guerra sull’Appennino.



La Linea Gotica tra storia e politiche della memoria”. Dopo i saluti del primo cittadino Patrizio Andreuccetti si susseguiranno negli interventi Andrea Ventura, direttore Isrec Lucca, Mirco Carrettieri, direttore generale istituto nazionale “Ferruccio Parri”. Un modo come un altro per tenere vivo il ricordo di un passato recente, grazie all’impegno costante delle varie associazioni della Gotica che “si raccontano” come il Comitato recupero e valorizzazione Linea Gotica di Borgo a Mozzano, Linea Gotica Lucchesia, Linea Gotica Brancoli, Comitato Linea Gotica Castellaccio, Linea Gotica Garfagnana.



L’evento sarà patrocinato dal comune di Borgo a Mozzano, dalla Città di Lucca, dalla Provincia di Lucca, dall’Unione dei Comuni della Garfagnana e dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Mantenere sempre vivo il ricordo per noi e per le generazioni future di una poderosa linea difensiva fortificata costruita dall’esercito tedesco che, invece di costituire elemento di divisione, deve servire come elemento di unione per i territori che attraversa.