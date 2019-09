Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune chiede delucidazioni su convenzione vigili

sabato, 28 settembre 2019, 11:50

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", ha chiesto, attraverso un’interpellanza, delucidazioni riguardo la convenzione che nel 2017 è stata stipulata per la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale tra i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano e Pescaglia.



"La presente convenzione - spiega il gruppo - ha la finalità di svolgere in modo coordinato i servizi di polizia locale, stradale, vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze ma, soprattutto di garantire politiche di sicurezza urbana per i cittadini attraverso presidi ed opportune attività di prevenzione".



"Ci chiediamo - incalzano i consiglieri - come quest'ultima funzione (di sicurezza) venga mantenuta costantemente sotto controllo, poiché, i vigili da 12 sono passati a 14 ma, la superficie da vigilare è molto vasta (circa 391 km quadrati cioè, in media, 1 vigile ogni 25 km). Abbiamo quindi, voluto conoscere i vantaggi acquisiti da questa unione. La risposta ci è stata data attraverso una relazione dettagliata del comandante Marco Martini che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto in questi anni, affermando che il territorio, di 391 km quadrati, è gestito dal personale attualmente composto da 14 elementi, inoltre, sono state recentemente assunte quattro unità e pensano di assumerne altre tre nel 2020".



"Ci auguriamo - conclude il gruppo - che tutto questo avvenga e che tali assunzioni possano aumentare, per poter meglio garantire un territorio più sicuro non solo di giorno ma, anche di notte, a tutti i cittadini e che il nostro sindaco possa fare pressione sugli altri comuni della convenzione perché mettano più personale a disposizione".