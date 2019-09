Borgo a Mozzano : diecimo



Orgoglio Comune: "Esalazioni maleodoranti, risolvere problematica"

lunedì, 9 settembre 2019, 16:54

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune“, nell’ultimo consiglio comunale, ha presentato un'interpellanza per richiedere un intervento per risolvere la problematica delle "esalazioni maleodoranti" presenti soprattutto nel periodo estivo o nel cambio delle condizioni climatiche in via del Forno a Diecimo.



"É stato chiesto - specifica il gruppo - quale sia l'intenzione dell'amministrazione a riguardo, anche attraverso la collaborazione con l'ente preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, poiché costruiti con una tecnica ormai obsoleta. La risposta data è che tali segnalazioni devono essere presentate agli uffici che hanno la competenza per la loro gestione e non segnalate in altre sedi e che nessuna segnalazione della problematica in oggetto risulta mai pervenuta nè presso l’ufficio ambiente né presso altri uffici!"

"Il nostro gruppo - conclude Orgoglio Comune - seguirà l'evolversi della situazione controllando che gli uffici procedano ad effettuare le necessarie verifiche, come è stato risposto, coinvolgendo anche la società GAIA S.p.A, gestore delle fognature, la quale potrebbe dare supporto utile per l’individuazione delle cause della problematica, che probabilmente esiste da tempo. Per noi infatti è importante salvaguardare l'ambiente anche sotto questo aspetto".