Orgoglio Comune: "Vigileremo su cura dei terreni incolti"

giovedì, 12 settembre 2019, 16:59

Sono ben 22 i posti per volontari da impiegare in quattro progetti del Servizio Civile Universale, presentati dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di Volontari in Servizio Civile Universale

giovedì, 12 settembre 2019, 14:47

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, “Orgoglio Comune”, chiede chiarezza sul recesso dall'associazione “Borgo a Mozzano eventi" dopo l'ultima seduta consiliare

giovedì, 12 settembre 2019, 11:07

Il cantautore toscano Andrea Brunini finirà il suo tour estivo 2019 fatto di oltre 25 appuntamenti con due avvenimenti live di rilievo

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:54

Il consiglio comunale di Borgo a Mozzano ha deliberato il recesso dall’associazione Borgo Eventi e, di conseguenza, il prossimo Halloween Celebration verrà organizzato dallo stesso comune

mercoledì, 11 settembre 2019, 09:54

Ottimo risultato per il gazebo della Lega dell'8 settembre a Borgo a Mozzano. Nonostante il brutto tempo, ancora una volta la Lega segna un buon risultato nel tesseramento

lunedì, 9 settembre 2019, 16:54

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune“, nell’ultimo consiglio comunale, ha presentato un'interpellanza per richiedere un intervento per risolvere la problematica delle "esalazioni maleodoranti" presenti soprattutto nel periodo estivo o nel cambio delle condizioni climatiche in via del Forno a Diecimo