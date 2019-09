Borgo a Mozzano



Perde il controllo del camion e danneggia il guard-rail: disagi al traffico

venerdì, 6 settembre 2019, 08:37

di viola pieroni - andrea cosimini

Stamattina, intorno alle 7, un camion adibito ai trasporti è rimasto coinvolto in un incidente sulla via Ludovica, dopo la rotonda di Valdottavo, all'altezza della biforcazione che separa i due sensi di marcia.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, ma da una prima e sommaria ricostruzione delle forze dell'ordine pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo pesante ed abbia danneggiato i guard-rail: essi sono stati divelti ed oltrepassati dal mezzo.



Fortunatamente non è risultato alcun ferito dopo l'impatto. I militari hanno provveduto a regolare il flusso sull'unico senso di marcia transitabile e, in mattinata, la strada è stata riaperta.